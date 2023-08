Es historia de la televisión, una de las presentadoras que más impacto han tenido en los programas de entretenimiento y prensa rosa. Y, desgraciadamente, está viviendo unos tiempos duros, para ella y para su familia. Los problemas de salud de María Teresa Campos son una gran preocupación no solo para su entorno, sino también para los miles de seguidores que ha acumulado en su brillante y trascendente carrera televisiva y en los medios de comunicación.

Es por eso que su hija, la también televisiva Terelu Campos, ha anunciado que han decidido adoptar una importante decisión para no alterar a su madre ante su delicado estado. La familia ha querido ocultarle un hecho trascendente de los últimos tiempos con el fin de evitar contribuir a un posible empeoramiento de su nerviosismo o estado de ánimo.

Toda una estrella de la televisión

María Teresa Campos es una presentadora y personalidad televisiva española que ha estado en la televisión durante más de cinco décadas. Conocida por su carisma y su estilo de presentación único, ha sido una de las personalidades más influyentes y queridas en la televisión española.

Nacida en Marruecos en 1941, María Teresa comenzó su carrera en la televisión en la década de 1960. Desde entonces, ha presentado numerosos programas y ha sido una de las caras más visibles de la televisión española. Durante su carrera, ha presentado programas de variedades, talk shows, programas de entretenimiento y programas de noticias.

Sin embargo, la enfermedad la tiene apartada de los focos de la televisión, y también está siendo muy duro para su familia, entre ellas, su nieta Alejandra Rubio, quien aseguró en su día que "esta enfermedad en cada persona es distinta y avanza diferente. En el caso de mi abuela no me gustaría hablarlo mucho, pero evidentemente nosotros no vamos a hacer nada malo para ella, es solo por su bienestar. No queremos que se especule, mi madre quiere que se sepa cuál es la situación real".

La hija de Terelu Campos también afirmó que "para nosotros es muy duro que no sea nuestra abuela. Un día de repente es así y ya no se puede hacer nada. Lo he ido asumiendo con el tiempo, pero al principio fue muy raro". Todo apunta a que María Teresa Campos sufre el deterioro cognitivo de una enfermedad del tipo del Alzhéimer.

Lo que ha ocultado Terelu Campos

Terelu Campos ha revelado, en un artículo que ella misma firma en la revista 'Lecturas', su decisión de ocultar a su madre la reciente muerte de Hilario López Millán, otro histórico de la televisión española. "Dadas las circunstancias, no he creído conveniente comentarle a mi madre que Hilario ha fallecido. Sé que si mi madre fuera consciente de esta noticia, ella sufriría mucho su pérdida", ha confesado en su artículo en 'Lecturas'.

En el mismo, cuenta que Hilario López estaba muy unido a la familia y veraneaba en el "Coral Beach", el mismo hotel, donde siempre coincidían. Terelu Campos habla en términos muy cariñosos del tristemente fallecido escritor, periodista y rostro televisivo. Y es por ese amor que la familia Campos tenía hacia Hilario López Millán, que Terelu Campos y su familia han decidido ocultar a su madre, María Teresa Campos, la muerte de Hilario.