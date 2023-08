Cada temporada, Leticia Sabater es noticia. La última vez fue en invierno, cuando aprovechó para lanzar su villancico. En una entrevista en un medio de comunicación del corazón, Socialité, hizo balance de lo que para ella fue el año 2022.

La artista empezó fuerte al dejar caer que considera que su aportación a la cultura navideña es mayor que la del 'All I want for Christmas is You': "Compararme con Mariah Carey porque saco villancicos cada año es un gran error. Básicamente, porque Mariah Carey solo ha sacado un villancico y yo resulta que saco uno cada año". Además, se puso a sí misma en la cúspide en cuanto a la amplitud de su público: "Muy poca gente junta a todas las generaciones, desde 9 años hasta los 80, te diría que Alaska y yo".

Por otro lado, ensalzó a Madonna y a Lady Gaga y cargó contra otra de las cantantes del momento: "Aitana me parece aburridísima. Sus vídeos como el de 'Mariposas' todo el vídeo tirada en el suelo me parecen aburridísimos. Prefiero un videoclip mío, mis coreografías son infinitamente más elaboradas. Pero vamos, que para eso no hay que ser Einstein".

Leticia Sabater se confiesa sobre el consumo de drogas y las adicciones

Tras analizar el panorama musical, la cantante habló de otros temas de su vida personal y confesó cuántas veces se ha drogado. "Yo tengo la cabeza muchísimo más amueblada de lo que la gente se piensa. Yo la verdad es que a mí, todas las noches me las ofrecen todas. Pero todas me ofrecen algún tipo de tentación", explicó.

Después reveló el número de veces que ha consumido estas sustancias: "No he probado la droga en mi vida. Es una tontería que no va a ningún lado y te puede crear una adicción en la que acabes muerto". Así que el total, según contó, es cero.