El caso del homicidio de Edwin Arrieta han tomado un giro inesperado. Daniel Sancho se encuentra en paradero desconocido sin que nadie (o casi nadie), esté al tanto de su ubicación.

Este caso ha captado la atención de múltiples programas televisivos de actualidad y entretenimiento. Espacios como 'Fiesta de verano', conducido por Frank Blanco y María Verdoy en la cadena Telecinco, han centrado una parte significativa de su programación en el crimen que involucra a Daniel Sancho. Durante la emisión de este último domingo, se han develado detalles exclusivos que probarían la relación entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho.

Emma García actualmente forma parte del equipo del programa 'Fiesta', un formato diseñado para emular la esencia de 'Sálvame' durante los fines de semana en Telecinco. De hecho, este programa ocupa la misma franja horaria en los sábados y domingos. La producción, actualmente a cargo de Unicorn, asumió la audiencia que previamente pertenecía a "Viva la Vida", otro formato similar que se transmitía en el mismo horario de Telecinco, pero que finalmente fue retirado debido a su declive en términos de audiencia.

Cabe mencionar que la cancelación de 'Viva la Vida' ocurrió precisamente durante la temporada estival. Fue en ese momento cuando la cadena principal de Mediaset presentó "Ya es Verano", un programa que englobaba chismes junto a noticias de actualidad y sucesos. Sin embargo, esta propuesta no logró calar hondo y finalizó tras los meses estivales.

En el contexto veraniego actual, Emma García ha optado por tomarse unas merecidas vacaciones, dejando su lugar a Frank Blanco y María Verdoy. Uno de los temas sobre los cuales han dedicado considerable tiempo es el crimen de Daniel Sancho. De hecho, en la emisión del domingo pasado, salieron a la luz nuevos datos que sugieren una posible conexión entre Rodolfo Sancho, el hijo de Daniel Sancho, y Edwin Arrieta. Los mensajes de Edwin desvelan su intención de buscar una vivienda en Barcelona para "distanciarme de las amistades de mi pareja". También se menciona en los mensajes que "deseo compartir mi vida con Dani", llegando incluso a solicitar presupuesto para formalizar una unión de hecho.

Sin embargo, una revelación reciente podría cambiar el rumbo de la situación. Esther Yáñez de 'En boca de todo' ha informado que Daniel Sánchez no se encuentra en la prisión de Koh Samui, como se había afirmado desde un principio. Esta información fue respaldada por Big Joke, jefe de la policía tailandesa, quien confirmó a la periodista que no solo no estaba en la mencionada prisión en la actualidad, sino que nunca estuvo allí en primer lugar.

En lugar de ello, desde el principio se encontraba en otra institución penitenciaria. Una pregunta que surge en este punto, resaltada por la cuenta especializada en televisión 'Algo Pasa TV', es a quién habría estado visitando la madre de Daniel Sancho, dado que había acudido a la cárcel de Koh Samui.