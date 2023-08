Una persona del "círculo más íntimo" del padre de Daniel Sancho ha cargado duramente contra su hijo en la revista 'Lecturas', y ha añadido que la relación entre padre e hijo no era la mejor. Con el autor confeso ya en prisión preventiva acusado de asesinato premeditado, la atención mediática del macabro suceso ocurrido en Tailandia se centra ahora en los detalles del mismo.

Su padre, el actor Rodolfo Sancho, finalmente no ha viajado al país del sudeste asiático para visitar a su hijo, aunque en su momento se informó de que lo hizo cuando trascendieron los hechos. En cambio, su madre, la actriz Silvia Bronchano, sí que ha visitado al joven un par de veces en la cárcel.

Según "un allegado que conoce muy bien cómo era el comportamiento de Daniel Sancho cuando era adolescente", uno de los principales motivos por los que el intérprete no se ha movido de España es porque "la relación con su hijo no pasaba por el mejor momento", según ha revelado la revista 'Lecturas'.

El testimonio de este allegado del actor no termina aquí. Además de decir que Daniel Sancho habría vivido unos años "bastante conflictivos", lo define como "un tarado desde hace ya 15 años" al que "se le iba la cabeza y se pegaba con la gente". Estas declaraciones coinciden con las que dio un excompañero del cocinero, donde manifestó que "en el colegio hacía lo que quería y la liaba", y que por eso no les había sorprendido la noticia. Luego se ponía "en modo bueno" porque creía que su comportamiento "no iba a tener consecuencias", detalló.

Estaba harto de su hijo

Pero este tipo de actitudes parece que sí que le pasaron factura a Daniel Sancho, ya que según este amigo del actor, Rodolfo Sancho "estaba hasta los huevos de él", asegura 'Lecturas', que no ha querido desvelar su identidad. Mientras, el intérprete sigue refugiado en su casa de Fuerteventura junto a su pareja, la actriz Xenia Tostado, y la hija de 8 años que tienen. El actor está "tan abatido que no saca ni al perro", indicó la portavoz de la familia, la abogada Carmen Bafalgón.

La conversación desvelada entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, clave

En una entrevista del popular reportero Diego Arrabal Paparazzo en su canal de YouTube a Victoria, la mejor amiga de Edwin Arrieta, ha incluido en su relato una conversación mantenida a través de una red social con el asesino confeso, cuando todavía no había reconocido el crimen ante la policía tailandesa y poco después de que Edwin Arrieta desapareciese. Al ver que no había noticias sobre su paradero, Victoria decidió revisar el teléfono que el cirujano se había dejado en Colombia y así es como consigue contactar con Daniel. Viendo que su amigo no aparecía, ve en las historias de Instagram de Daniel Sancho, que está en el mismo lugar que aparece en las historias de Edwin. Tras ponerse en contacto con él, le dice que estuvieron de fiesta muy cerca de la isla y que, de un momento a otro, perdió de vista a Edwin.

Victoria, quien dice ser abogada, da por seguro que el crimen de Tailandia "fue premeditado" y recuerda asimismo que Daniel Sancho aún no ha confesado dónde dejó todos los restos descuartizados de Edwin Arrieta. "De los 17 macabros hallazgos, se han encontrado como 8. ¿Dónde están los demás?", lamenta la amiga del cirujano asesinado en la entrevista con Diego Arrabal Paparazzo.

Una teoría desde Colombia

En este mismo programa, Victoria es tajante y lanza una sospecha contra Daniel Sancho que sostienen desde el entorno del cirujano colombiano."Todo me lleva a pensar, como abogada, que detrás de él, por las primeras actuaciones, puede estar una fuerte organización. Hasta lo trataron bien al principio y comió en el mejor restaurante de la isla. Pero también lo considero como una pieza clave para una organización, bien sea de tráfico de droga, de órganos o de dinero. Porque en ningún momento una persona va a poder llevar 80.000 dólares sin que nadie lo vigile (en referencia al abundante dinero líquido que portaba Daniel Sancho). Es una serie de mentiras, pero alguien lo protegió al principio...".

Esta teoría ha llegado hasta las redes sociales en los últimos días, y ha cogido fuerza en rumorología. Sin embargo, la policía tailandesa se ha mostrado convencida de que Sancho actuó en solitario, puesto que ninguna de las cámaras muestra que vaya acompañado de alguien.