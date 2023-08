A Kiko Hernández y Fran Antón les va realmente bien. En los últimos meses, y tras confirmar el colaborador su relación con el actor, esta pareja se ha convertido en una de las más seguidas en redes sociales, generando mucha expectación entre sus miles de seguidores.

La pareja está enamorada, y así lo muestra Hernández a través de sus redes sociales. Tras varios días grabando en Miami y México un nuevo reality de Sálvame para Netflix, el presentador y colaborador ha regresado a España. En el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid ha recibido una sorpresa por parte de su prometido, Fran Antón.

El colaborador no ha dudado en mostrarse muy feliz con dicho encuentro y lo ha colgado en sus redes sociales gritando su amor a los cuatro vientos. "Y estás tú... regalazo de bienvenida", ha escrito junto a una foto de los dos juntos en actitud cariñosa. Además, el colaborador ha vuelto a declarar de nuevo su amor por el actor, a quien ha llamado "el amor" de su vida.

La historia de amor de Kiko Hernández y Fran Antón

"He encontrado al hombre de mi vida, al mejor padre que me puede ayudar en este camino que tengo con mis hijas. He encontrado a la persona que más quiero en el mundo, y se llama Fran Antón", estas fueron las palabras de Kiko Hernández tras confirmar su relación con el actor Fran Antón. Por fin, el colaborador daba un paso hacia delante y confirmaba que estaba en uno de los mejores momentos de su vida.

Pero esto solo fue el inicio de la relación, las pasadas navidades, el actor le pidió matrimonio a Hernández, así que el 16 de septiembre tendrá lugar la boda en la que estarán rodeados de familiares y amigos en un día tan especial para los dos.