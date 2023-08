La sorprendente separación entre Almudena Cid y Christian Gálvez ha sido uno de los principales temas de conversación de los últimos años. A pesar de que siempre mostraron una imagen feliz y enamorada, la noticia de su divorcio llegó a finales de 2021 sin previo aviso.

Tras la ruptura, ambos siguieron caminos muy diferentes. Mientras que Christian comenzó una relación con la periodista Patricia Pardo (con la que se casó el pasado 29 de julio de 2022 en secreto, algo que han revelado recientemente junto al anuncio de que están esperando a su primer hijo), Almudena se sintió desconcertada, sumida en la incertidumbre fuera de su matrimonio.

Recientemente, la exgimnasta compartió su experiencia en el pódcast de Álex Fidalgo, titulado 'Cómo superar una ruptura': “Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie… No me veía, porque pensé que no había futuro”, comenta. Y remata con una frase tan contundente que no necesita explicación: “Creo que en la vida cargamos con lo que hacemos, y no hace falta señalar a nadie”.

“Lo primero que tratas de entender es ‘¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué me ha tratado así?'", continúa Almudena, que confesó que su separación ha sido traumática. “Doy las gracias por haber cambiado el rumbo de vida, a que esto haya acabado. Mi vida en pareja coincide con el final de mi carrera, con este vacío, esta pérdida de identidad”, sentencia la exgimnasta.

Aunque Almudena aún no se ha pronunciado sobre la futura paternidad de su expareja, está claro que está viviendo un momento mucho mejor a los meses posteriores a su separación.