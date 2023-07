Tras el fin de Sálvame, mucho han tardado algunos de sus colaboradores en hablar sin tapujos, incluso en contra de otros compañeros de la cadena, algo que hasta ahora tenían prohibido por el código ético de la cadena. Pero ahora ya fuera de Mediaset y con la nueva aventura de Sálvame en la plataforma de Netflix, Kiko Matamoros se ha despachado a gusto contra Ana Rosa Quintana, que será la que ocupe a partir de septiembre el hueco que deja Sálvame: "No es un animal político".

Kiko Matamoros es una reconocida personalidad de la televisión y del mundo del entretenimiento en España. Nacido el 9 de diciembre de 1956 en Madrid, España, su nombre completo es Francisco José Matamoros Vila. A lo largo de su carrera, Kiko se ha destacado como colaborador, presentador y participante en diversos programas de televisión, además de tener una trayectoria en el mundo de la moda y la música.

Kiko Matamoros inició su carrera en el mundo de la música en la década de 1980 como miembro del grupo musical Pecos. Sin embargo, su mayor fama y reconocimiento llegaron cuando comenzó a trabajar en la televisión. Se hizo conocido por su participación en el programa Crónicas Marcianas, donde formó parte del equipo de colaboradores y se destacó por su carisma y sus comentarios polémicos.

Momento polémico

El colaborador televisivo Kiko Matamoros (66 años) y su novia, Marta López Álamo (26) han mostrado en redes sociales cómo se sometían a un tratamiento que implica conectarse vías intravenosas para recibir suero de un gotero, como se hace en los hospitales.

Pero lejos de ser un tratamiento médico, es un servicio que ofrece una empresa privada a domicilio y que, según hacen ver, rehidrata y aporta nutrientes esenciales, tal como hace el suero de hospital que se pone a los enfermos.

El vídeo, que es una colaboración con la empresa en cuestión, ha sido recibido en redes sociales con entre estupefacción y críticas por lo excéntrico del asunto. "Porque beber para hidratarse es de pobres"; "La de personas que estamos con familiares en el hospital y tener que ver esto"; "Timar a ricos"; "Que les han puesto suero en casa y les ha cobrado como si fuera oro líquido" o "Me flipa que haya gente que se inventa servicios inútiles para sacarle perras a los ricos que ya no saben qué hacer", eran algunos de los comentarios.

Y que se inyectan? Ácido hialuronico? Botox en vena? Que den gracias de tener salud y se dejen de hacer gilipolleces, q cuando uno la pierde, estas “Gracietas” lo único que le ponen es de mala leche. Siempre lo digo… vamos a dejar de hacer influencers a imbeciles q nos irá mejor pic.twitter.com/3HflfZRdUO — Julyo Ruz (@JulioARuz) July 19, 2023

Últimos análisis

Marta López Álamo preocupaba a sus seguidores de Instagram al confesarles que estaba atravesando un profundo bajón anímico que le impedía llamar a su madre, Rosa Álamo, y que le hacía desear quedarse en la cama, durmiendo todo el día. Sus fans han estado muy atentos a la evolución de la esposa de Kiko Matamoros y le han ido preguntando cómo evoluciona su estado de salud, una cuestión que ella ha decidido aclarar ahora que han pasado dos semanas desde que diera la voz de alarma acerca de su situación.

"Emocionalmente, estoy bien, a lo mejor mañana me puede dar un bajón por tema hormonal, pero es algo con lo que cuento y que, sabiéndolo, puedo sobrellevar más fácilmente", ha comentado en sus stories la influencer, que no solo ha querido pronunciarse acerca de su salud mental, sino también física, pues poco antes de viajar a Miami, les contó a sus seguidores que había decidido hacerse un chequeo completo y que estaba recibiendo sueroterapia por "un tema de salud".

En esta línea, la modelo ha explicado que "las analíticas han salido bien", pero que su problema de tiroides - le diagnosticaron "principio de hipotiroidismo" el pasado mes de marzo - no está controlado y ha especulado con la falta de actuación de la medicación que le recetaron: "Como yo sospechaba, el Euthyrox que me estoy tomando puede que sea insuficiente o que no me haya hecho el efecto que me debería hacer porque llevo muy poco tiempo tomándolo".

Marta López Álamo ha ido un paso más allá y ha asegurado que "este tema hormonal" sería la causa de los bajones anímicos que ha estado sufriendo durante las últimas semanas y que han preocupado enormemente a su comunidad de seguidores en las redes sociales: "Probablemente, los bajones que suelo tener son debidos a la alteración de la hormona tiroidea, cosa que ya sabía que tenía, pero con el Euthyrox tarda en regularse".