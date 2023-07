Belén Esteban lleva varias semanas en boca de todos y no solo por el nuevo programa de televisión de Netflix que grabará en Miami, si no por una posible crisis en su matrimonio con Miguel Marcos. Hace dos semanas, varios medios difundieron especulaciones sobre problemas en la relación de la pareja, pero Belén las desmintió categóricamente en 'Fiesta'.

Sin embargo, la polémica resurgió cuando la colaboradora Mónika Vergara reveló en 'Fiesta de verano' que presenció un tenso momento entre Belén y Miguel en una concurrida calle de Madrid. Según Vergara, un todoterreno oscuro se detuvo en segunda fila, y Miguel, el esposo de Belén, salió del vehículo. Testigos afirman que la pareja protagonizó una discusión acalorada con gritos y gestos.

‘’Todas las personas que estaban allí estaban muy sorprendidas porque Belén no escatimó en gritos ni en gestos con la mano. Ella se ve que está sensiblemente enfadada y en todo momento me dicen que Miguel se queda pasmado, que no se atreve a rebatir nada, ni llevarle la contraria ni decir nada ni frenar a Belén en su enfado y se queda petrificado viendo la reacción de la que es su mujer’’, relató Mónika Vergara.

Hasta el momento, ni Belén ni Miguel han hecho declaraciones públicas al respecto, dejando la incertidumbre sobre la verdadera situación de su relación.