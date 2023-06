En la actual temporada de 'La Voz Kids', se han manifestado claramente los coqueteos entre Aitana y Sebastián Yatra. Los artistas no han ocultado su estrecha complicidad y, en la última gala, incluso se desencadenó un breve episodio de celos. La cantante catalana no pudo contener su reacción ante un tierno momento protagonizado por Eva González y el colombiano.

Durante la fase de robos, Sebastián Yatra aprovechó su última oportunidad para conformar su equipo, momento en el cual Eva González le recordó esta situación. "¿Por qué actúas así conmigo?", le soltó el artista. La presentadora le respondió: "¿Yo? No tengo nada en tu contra. Eres como un adelanto de Navidad, un regalo anticipado". Este comentario provocó risas entre los demás entrenadores.

En ese instante, el cantante se levantó y se acercó al centro del escenario, donde se encontraba Eva González. Entre risas, él le reprochó: "Te daré la 'P' de plagiadora porque eso me pertenece". La presentadora le contestó: "Pero sabes qué, me gustas tanto... Me encantaría ser como tú". "Tengo una canción que dice 'yo quiero ser como tú'", agregó él.

Acto seguido, el colombiano decidió interpretar la canción mientras mantenía una mirada fija en Eva González, pero de repente se quedó en blanco y no pudo continuar debido a que "olvidé el resto de la letra", admitió visiblemente nervioso. Mientras el entrenador regresaba a su lugar, la presentadora comentó que lo mejor sería proseguir con el concurso.

En ese momento, Aitana expresó su disgusto por lo que acaba de presenciar, diciendo: "Bueno, estaría muy bien, sí".