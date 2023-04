Kiko Matamoros es una de las personalidades más reconocidas de la televisión española. Como colaborador habitual del programa Sálvame, ha generado controversia gracias a su perfil polémico, lo que lo ha convertido en un habitual de los debates sobre la prensa del corazón.

A pesar de haber estado expuesto constantemente a las críticas y a la opinión pública sobre su vida privada, su relación actual con Marta López, que tiene una diferencia de edad de 40 años, ha sido ampliamente comentada.

Siguiendo el ejemplo de Laura Escanes y Risto Mejide con su popular programa Cariño, ¿pero qué dices?, Matamoros y López han lanzado su propio videopodcast, titulado Amar para Vivir, que ya ha lanzado ocho episodios en la plataforma de Mtmad. En el primer capítulo, la pareja habla sobre su relación y aborda el tema de la diferencia de edad, algo que ha sido objeto de muchas críticas. “Algunos me llaman asaltacunas”, comenzó comentado Kiko, a lo que Marta contestó que “a ella le llaman muchas más cosas”. Ambos estuvieron de acuerdo, sin embargo, de que la gente normalizó mucho más que Kiko se enamorara de Marta, pero no al revés.

En su primer proyecto juntos, Kiko y Marta se muestran emocionados y explican que eligieron el nombre Amar para Vivir porque ambos creen que el amor es esencial para vivir plenamente. No obstante, hay una parte de la conversación que resulta similar a lo que ya ocurrió entre Laura Escanes y Risto, cuando el presentador le dio a entender a su pareja que su relación no iba a durar toda la vida: “Todo lo que empieza tiene que acabar”.

Kiko Matamoros se dirigió a Marta López para hablar del final de su relación: “Nuestra relación, que es real, evidentemente, porque si no no sería, creo que tiene fecha de caducidad. Lo honesto y lo cabal será no ser un lastre para quien te ha hecho feliz y creo que habrá un momento donde sea inevitable. Los cuatro años que he vivido con Marta me han parecido los más bonitos de mi vida. Ya no esperas a determinada edad grandes cosas del amor y he tenido la suerte de que se produzca ese milagro”.