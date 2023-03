María Casado ha vuelto a La 2 de TVE con la segunda temporada de 'Las tres puertas'. El programa sigue manteniendo el valor de la reflexión, el respeto y la libertad de expresión que le permitieron tener una buena acogida en su primera temporada en La 1 de TVE. En cada episodio, la periodista conversa con tres invitados de diferentes ámbitos profesionales, como cultura, deporte y literatura.

La segunda temporada sigue incluyendo temas relacionados con el crecimiento personal, la inteligencia emocional, la salud mental, la neurociencia y la superación, con invitados que son expertos en estos campos. Además, el programa también cuenta con actuaciones musicales en directo.

El espacio dirigido por María Casado ofrece charlas íntimas y sosegadas que nos permiten conocer a rostros muy populares de cerca. Uno de los invitados de esta temporada es Juan y Medio, quien compartió algunos aspectos de su intimidad. A pesar de que siempre se ha mostrado con un gran sentido del humor en televisión, el presentador destaca que su familia es la razón de su personalidad cómica: “Haberme criado en una familia, la de mi padre, que son divertidos. Mi tío Pepe era el hombre más gracioso que he conocido, y he conocido a todos los cómicos. Le sigue mi padre, mi tío Manolo, mi tía Mariluz, y todos mis hermanos tienen esa manera de ser. Una comida nuestra, cuando nos juntamos todos, yo que tengo cierta noción del oficio, digo ‘qué pena que todo esto no se grabe’”.

También destaca la figura de su madre, que a día de hoy tiene 87 años y con quien Juan y Medio está muy unido. “Siempre está con nosotros”, comenta, “los veranos, las navidades, todo el día, y los fines de semana, juntos”. Viendo el destacado papel que tiene su familia en su vida, es inevitable hacerse la pregunta de por qué no ha tenido sus propios hijos. Así es como responde Juan y Medio: "Me hubiera gustado. ¿Sabes por qué? Porque lo he vivido en mi casa. Yo digo siempre que el resto del mundo puede ser como sea, pero nadie tiene mi posición porque yo pertenezco a mi familia, que es lo mejor que he conocido. Fuera de mi familia, todo es cuesta a bajo. Por eso muchísimas veces me cuesta salir al mundo exterior”

Los bulos de su muerte

Juan y Medio también habló sobre los rumores falsos que han circulado en torno a su muerte. Según él, un periódico nacional publicó una noticia titulada "Última hora: Juan y Medio fallece en accidente de moto", sin especificar el lugar del suceso. "Y claro, al principio, porqué yo me notaba igual. A lo mejor estoy muerto y no me he enterado. Me llamaron de un programa de televisión y me dijeron 'Hola Juan, ¿te has muerto?. Lo desmentí, yo me acordaría en caso de que te has muerto", contaba con su peculiar sentido del humor.