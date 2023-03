'Beso', la colaboración musical entre Rauw Alejandro y Rosalía, era algo que sus fans esperaban con ansias, pero nadie se esperaba que fuera también un anuncio de boda.

El pasado 15 de marzo, la catalana publicó un vídeo a su cuenta de TikTok con un fragmento de 'Beso', uno de sus nuevos temas con su pareja, con la que lleva casi cuatro años de relación. La publicación se hizo tan viral (acumula más de 27 millones de visualizaciones) que muchos han replicado el vídeo, donde ambos salen cantando el estribillo de la canción.

Este viernes, de madrugada, se ha lanzado la canción en todas las plataformas y ha sido un auténtico bombazo, sobre todo por los últimos minutos del videoclip donde sale Rosalía emocionada, mostrando un anillo de pedida y besándose con Rauw.

Esta canción forma parte de su primer trabajo juntos, 'RR', que lo componen tres canciones: 'Vamiros', 'Promesa' y 'Beso.

La entrevista de Ibai con Rauw Alejandro y Rosalía

El pasado 20 de marzo, Rauw Alejandro y Rosalía visitaron a Ibai Llanos para hacer una entrevista en directo en Twitch. En ella hablaron de su nuevo lanzamiento 'RR', de algunas costumbres españolas y su diferencia con las puertorriqueñas y, sobre todo, de su relación, por lo que Ibai lanzó la pregunta: "¿Os vais a casar?". "Ay, Ibai. ¡Qué cosas tienes, de verdad! Eres como mi abuela... mi abuela siempre me dice: 'Bueno, y qué'", respondió Rosalía rápidamente.

Esta es la letra de 'Beso'

Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

Estar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes sola, ¿pa' dónde vas, a dónde vas? Na-na-na, na-na-na

Ven pa'cá

Na-na-na, na-na-na

¿A dónde vas? (Yeah) Oh-oh, oh-oh

Si me baila, me lo da to'

Oh-oh, oh-oh

Ya estamo' solo' y se quita to'

Mis sentimiento' no caben en esta pluma

Ey, ¿cómo decirte?

Tú re' la exponent infinita, la equi', la suma

Te queda pequeña la luna (¡Yah!)

Y aunque esté lejo', tú ere' la persona más cerca de mí

Si mi cel se va a apagar, solo te aviso a ti

Si es que hubo otra vida, de tus agua' bebí

To' mi ser te debí Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Si tú me esperas

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero Yo quiero que me de' otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas? Fuma' como si te fueran a echar por fumar

Y baila' como sé que se movería un dios a bailar

Y besas como que siempre hubieras sabido besar

Y nadie a ti, a ti te tuvo que enseñar Lo mejor que tengo

Es el amor que me das

Huele a tabaco y melón

Y a domingo en la ciudad

Y si tú me espera', eh

El tiempo puedo volar

El cielo puedo amarrar

Y dártelo entero Ya yo necesito otro beso

Uno de esos que tú me da'

Estar lejos de ti e' el infierno

'Tar cerca de ti es mi paz

Y es que amo siempre que llegas

Y odio cuando te vas

Yo me voy contigo a matar

No me dejes solo, ¿pa' dónde vas, pa' dónde vas? Na-na-na, na-na-na-na

Na-na-na, na-na-na