Tan solo tres capítulos necesitaron los solteros y las tentadoras de 'La isla de las tentaciones 6' para protagonizar la primera infidelidad de la edición. Fueron David y María los que compartieron una noche de edredoning que ha sido muy comentada por la audiencia.

La tentadora fue invitada hace unas semanas al canal de Mtmad, 'Blondy', de Mayka Rivera, quien participó en la segunda edición de 'La isla de las tentaciones'. La malagueña se ha sincerado sobre su pasado y ha comentado como está llevando la fama y las críticas al participar en el reality.

La joven de 23 años se dio a conocer en el mundo de la televisión porque participó en el programa 'Baila conmigo' en 2022 para conquistar a Álvaro Boix, quien también ha participado en 'La isla de las tentaciones' hasta en dos ocasiones.

En aquel momento, María era estudiante de Derecho, pero dejó la carrera después de debutar en el mundo de la televisión porque no podía compaginarlo. Asimismo, la joven ha confesado que le gustaría retomar sus estudios y dedicarse a trabajar en algo relacionado con el derecho, aunque no descarta convertirse en influencer o a participar en otros realities.

Uno de los aspectos que más se ha comentado de la tentadora es si tiene alguna operación estética y según ha confirmado, tan solo tiene prótesis en los pechos y ácido hialurónico en los labios. A pesar de que no quiere volver a entrar en el quirófano, no descarta hacerse algún retoque en el futuro.

Uno de los aspectos que también ha aclarado es qué tipos de chicos le gustan. "Yo creía que tenía un prototipo y cuando entré en la isla me di cuenta de que no lo tenía. Lo que yo busco es que tenga un sentido del humor, que no vaya de guapo, que me aporte cosas, que tenga temas de conversación y planes de futuro". María también ha confesado que ha "cumplido muchas fantasías sexuales" como tener sexo en la playa.