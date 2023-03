Tras ser acusado de ser “desagradable” después de una “desastrosa” entrevista en la alfombra roja con la modelo Ashley Graham durante la ceremonia de los Oscar, el pasado 12 de marzo, Hught Grant ha vuelto a protagonizar otra polémica.

El intérprete, que está centrado estos días en la promoción de su nuevo filme de fantasía 'Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves', que llegará a los cines el 31 de marzo, ha recordado su actuación en la película 'Tú la letra y yo la música' (2007), junto a Drew Barrymore, durante una entrevista.

Grant coprotagonizó con la actriz la comedia romántica en la que encarna a la estrella del pop fracasada Alex Fletcher.

Mientras que Barrymore interpreta a Sophie Fisher, la compositora con la que se asocia el personaje de Grant. Durante la película, cantan regularmente las canciones que están escribiendo. Grant ha explicado que usaron un 'software' para modificar y mejorar sus voces.

A la pregunta: ¿Realmente canta en 'Tú la letra y yo la música?', él responde: "Sí, así es, pero autoajustaron mi voz más de lo que puedes imaginar. En realidad, no es del todo cierto: a mí me autoajustaron un poco la voz, pero no tanto como algunos,” matizó y añadió: "Drew Barrymore protagonizaba esa película conmigo y no creo que a ella le importe que diga que canta muy mal". Bromeó: “He escuchado perros ladrar mejor que ella canta”.

Más tarde, para arreglar la cosa, puntualizó que Barrymore mejoró “una vez que autoajustaron su voz” y que “sonaba mucho mejor que yo porque tiene corazón, voz y rock ‘n’ roll”.

Por su parte, Barrymore, según 'The Independent', le ha contestado a través de su Instagram y le ha dado una lección. La actriz ha demostrado que Grant se equivocaba cantando su parte del dueto de la canción titulada 'Way Back Into Love'. Junto al clip, Barrymore ha escrito: “Oh, Hugh. Bert. Hubert" con el 'hastagh': #SingForHughGrant JOIN ME