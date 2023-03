Eugenia Santana ha reaparecido en televisión después de haber sido ingresada en un psiquiátrico en contra de su voluntad, debido a los graves problemas de salud que padece desde hace algún tiempo. La que fuera Miss España en 1992, se sinceró este viernes ante las cámaras del 'Deluxe'. "No estoy en mi mejor momento. De hecho, quizás esté atravesando el peor momento de mi vida".

El pasado 14 de marzo saltaron todas las alarmas sobre el estado de salud de la exmodelo, cuando trascendió que agentes de la Policía Nacional se personaron en su domicilio de Gran Canaria para trasladarla a un hospital, donde fue ingresada en contra de su voluntad durante unas horas. Eugenia Santana, de 49 años de edad, quiso explicar a María Patiño los motivos que le han llevado a vivir un "auténtico calvario".

Todo comenzó a raíz de su separación de José Farias. Eugenia Santana confesó haber sido víctima de violencia de género. "Confías en una persona, estás con ella 22 años y al final me di cuenta de que no era el hombre que yo esperaba... O quizás se transformó". Ella denunció a Farias y consiguió una orden de alejamiento. "Fue una situación bastante desagradable y dramática".

A su separación se sumaron sus problemas de salud. La exmodelo fue sufre trastorno bipolar y una enfermedad llamada cadasil, que afecta a los vasos sanguíneos del cerebro y que habría heredado de su madre. "Es duro saber que vas a terminar como tu madre, a la que has visto irse poco a poco". A todos estos problemas, se le suma una depresión, con la que lleva lidiando bastante tiempo. "Se me olvida comer, se me olvida bañarme, no tengo ganas de salir...".

Sobre lo ocurrido el pasado 14 de marzo, Eugenia Santana asegura que no sabe quién llamó a la Policía ni por qué. "Me hicieron bajar en pijama y no me hicieron subir más. Me llevaron a un hospital, a un lugar donde va gente que intenta quitarse la vida. Pero yo no he tenido la intención de quitarme la vida. Pero yo no he tenido la intención de quitarme la vida. Era un psiquiátrico, va a ser difícil de superarlo", aseguró.