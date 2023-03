Hugo Silva no ha podido contenerse y ha estallado ante las críticas de algunos de sus seguidores en redes sociales. "Sois unos cobardes de mierda", escribió el actor a uno de sus seguidores.

El incidente se desató a raíz de una publicación de Silva en su timeline de Twitter el pasado 11 de marzo: una fotografía en la que se podía ver juntos a José María Aznar, Tony Balir y George W. Bush en las Azores, durante el encuentro en el que se gestó la guerra de Irak.

Muchos aplaudieron el mensaje implícito de la publicación y calificaron al actor de "valiente" por "no olvidar" y por "llamar a las cosas por su nombre". Los seguidores del actor no dudaron en publicar comentarios contra los políticos, 19 años después de que se produjeran los terribles atentados de Madrid, en los que perdieron la vida 192 personas. "Sobre la conciencia que no tienen lo que hicieron. Que no encuentren consuelo si algún día lo necesitan", escribía una, mientras otra apuntaba "espero que no duerman tranquilos nunca".

Sobre la conciencia que no tienen lo que hicieron. Que no encuentren consuelo si algún día lo necesitan. — La dama de las nieves (@yourspecialrose) March 11, 2023

También fueron muchos los que se mostraron en contra de Silva, acusándolo de "manipular" la historia. Hubo quien le afeó el uso de la foto porque, en su opinión, "poner la foto el día del aniversario de un atentado no deja de ser una legitimación del mismo y de los terroristas. Más equivocado no puede ser el tuit. El terrorismo no tiene justificación".

Si con esa foto, hoy, 11 de marzo, quieres dar a entender que los atentados del 11-M fueron una represalia por la guerra de Irak, o no tienes ni pajolera idea o intentas manipular. O ambas cosas.https://t.co/jssdkpghRD — Rafa López 🇺🇦🇪🇺🇪🇸 (@Garcio72) March 12, 2023

Por equivocada q consideres las decisiones q pudiera tomar Aznar, poner la foto el día del aniversario de un atentado no deja de ser una legitimación del mismo y de los terroristas. Más equivocado no puede ser el tweet. EL TERRORISMO NO TIENE JUSTIFICACION — La ventana indiscreta (@Laventanaindis3) March 13, 2023

Sin embargo, lo que le hizo estallar fue el mensaje de un tuitero anónimo que le espetó: "Eres un hijo de puta, Hugo Silva".

El actor decidió que no podía aguantar más y contestó al tuit de manera contundente, haciendo referencia a los usuarios que utilizan la red de manera anónima para faltar al respeto: “’Lucas’ me dice esto, pero por supuesto no da la cara. Hay muchos ‘Lucas’ en esta red que se amparan en el anonimato para hacer esto. Quiero que todos los ‘Lucas’ sepan lo cobardes de mierda y penosos que me parecen”.

“Lucas” me dice esto pero por supuesto no da la cara.

Hay muchos “Lucas” en esta red que se amparan en el anonimato para hacer esto.

Quiero que todos los “Lucas” sepan lo cobardes de mierda y penosos que me parecen.

😘 https://t.co/6UcM6KX4IJ — Hugo Silva (@rastacai) 12 de marzo de 2023

El tuitero, tras la respuesta de Silva, decidió borrar la publicación en la que le insultaba.