El pasado mes de octubre, tras la separación de Risto Mejide y Laura Escanes, el nombre del streamer Míster Jägger salió a la luz como posible nueva pareja de la influencer, algo que ella se encargó de desmentir.

Este jueves se celebró la segunda edición de los Premios Ídolos, creados por Dulceida para reconocer a los mejores creadores de contenido de España. Allí, Míster Jägger fue preguntado en la alfombra roja por su relación con Laura Escanes, y sus respuestas, ya son historia de internet.

El periodista arrancó preguntándole al madrileño cómo llevo que se relacionase con la influencer. Jägger, disfrazado con una peluca y con maquillaje, respondió hablando del Fortnite. "Anda, pues yo estuve en mi casa, jugando a la play, al Fortnite, que estaba terminando la temporada 2 de Fortnite. Sacaron un montón de skins nuevas, de armas... van cambiando, van saliendo eventos nuevos... Por ejemplo, sacaron un martillo que como que explota en el suelo y puedes avanzar más o te sacan a lo mejor un sniper, pero a los dos días te han quitado el sniper".

Mister Jagger es lo mejor que le ha pasado a Internetpic.twitter.com/nfsff0EAKD — BaityBait (@BaityBait) 10 de marzo de 2023

El reportero al ver la contestación le dijo: "vamos, que no le diste importancia", a lo que Jägger respondió "¿a qué?". Las preguntas siguieron y el creador de contenido seguía en su papel de dar respuestas aleatorias. La entrevista llegó a su culmen cuando le preguntaron si le impactó que la gente se creyera su supuesta relación con Laura Escanes. "Hombre, no tanto como lo de las temporadas del Fortnite porque además no se sabe cuándo las van a cambiar", contestó.

Twitter se llenó de comentarios tras ver este vídeo. "Míster Jagger es lo mejor que le ha pasado a Internet", "No le conozco y ya le amo" o "Mi madre me dio la vida, Míster Jägger razones para vivirla" son algunas de las reacciones en las redes sociales de estas imágenes.