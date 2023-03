Jesús Calleja, el popular presentador de televisión, deberá pasar por el quirófano en los próximos días, después de sufrir un aparatoso accidente mientras practicaba esquí. Calleja explicó en sus redes sociales que se ha fracturado el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial durante la caída. Sin embargo, tranquilizaba a sus seguidores, asegurando que en poco tiempo estará recuperado y que, en cualquier caso, su lesión o le impedirá seguir con las grabaciones de su programa.

El presentador más intrépido de televisión publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que explicaba lo que le había ocurrido y en el que, además, compartió el momento de su caída. "Metí la pata hasta el fondo…. Me he roto el ligamento cruzado y una punta de la meseta tibial… pero no os preocupéis que yo me recupero muy rápido y esto no va afectar a mis rodajes ni nada!!", aseguró Calleja, al tiempo que prometía que mantendría informados sobre su evolución a sus más de 1.1 millones de seguidores.

Jesús Calleja también anunció que su operación está programada para el viernes 10 de marzo, y se ha mostrado confiado en su recuperación y en seguir rodando sus programas.

Después de publicar la noticia de su lesión, algunos de sus seguidores, como Miguel Ángel Muñoz y Jesús Vázquez, le desearon una pronta recuperación.