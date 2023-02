Shakira y Karol G, tras muchos rumores y especulaciones, han publicado su nuevo tema 'TQG' (Te quedó grande). La canción de las dos artistas colombianas es un dardo a sus dos exparejas, Gerard Piqué y Anuel. Y Shakira, en su tercera canción desde su ruptura con Gerard Piqué, deja entrever en varias ocasiones que el exjugador del Barça quiere regresar con ella.

Después del ataque sin filtros que fue su última canción con Bizarrap, 'BZRP Music Sessions 53', no se olvidó en esta colaboración con Karol G de Piqué y Clara Chía. "Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo todas las historias", menciona Shakira al inicio de 'TQG'. "Y quieres volver ya lo suponía, dándole like a la foto mía", continúa la artista colombiana en su tema junto a su compatriota Karol G.

"Ahora tú quieres volver se te nota, espérame ahí que yo soy idiota", dice la canción. "Te ves feliz con tu nueva vida pero si ella supiera que me buscas todavía. Qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito", cantan las dos artistas colombianas, que vuelven a usar la música para reivindicar su desamor en un tema que muchos ya consideran la mejor colaboración latinoamericana.