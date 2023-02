Lidia Torrent y Jaime Astrain atraviesan su mejor momento personal. La pareja, que el pasado mes de octubre se convirtieron en padres de una niña llamada Elsa, ha hablado ahora sobre los inicios de su relación en el verano de 2019.

La copresentadora de 'First Dates', que por aquel entonces acababa de romper su relación con Matías Roure, conoció al exfutbolista gracias a una "celestina". "Una persona nos habló, a mí de él y a él de mí. Y a raíz de eso nos empezamos a seguir por Instagram", explica en unas declaraciones que recoge el portal Outdoor.

Jaime conoció a la modelo en un evento en el que no se sentía cómodo: "Me acuerdo de que estaba con un amigo y de repente vi la luz. Me salvó la vida, me escapé hacia ella". "Era como si la conociera y fuese mi amiga de toda la vida. La saludé dándole dos besos y pensé... ¡Madre mía, de la que me he librado!", recuerda.

Aunque pasaron juntos ese fin de semana, tuvieron que separarse por motivos de agenda. Sin embargo, más adelante retomaron el contacto, ya que solo era cuestión de tiempo que el amor surgiera entre ambos.

Sus vidas cambiaron por completo con el nacimiento de su primera hija, una etapa "bonita pero intensa". En declaraciones a Europa Press, dejaron claro que la pequeña es en estos momentos su prioridad: "Lo primero no eres ni tú ni tu pareja, si no tu hija. Dormimos tres horas seguidas y cuesta tener esos momentos y esos disfrutes que antes tenías. Pero lo entendemos, lo sabemos y todo lo demás llegará".