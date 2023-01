Esta madrugada se ha estrenado la sesión 53 de Bizarrap con Shakira y la canción ya acumula más de 25 millones de visualizaciones en Youtube (y subiendo), las tendencias de Twitter están repletas de referencias al temazo y decenas de famosos y artistas han opinado sobre ello.

Está claro que las alusiones que hace la cantante colombiana a Gerard Piqué no son indirectas y cualquiera que sepa qué ha pasado entre ellos puede entenderlas. Sin embargo, hay algunos detalles que pueden pasar desapercibidos. La usuaria @MelanyMora2605 en Twitter, se ha lanzado a juntar todas las referencias en un hilo:

La importancia del número 2

La presencia del número 2 en la letra de la canción hace referencia a muchos aspectos tanto de la relación como de la ruptura de Shakira y Piqué.

En primer lugar, ambos nacieron un día 2 de febrero con una diferencia de diez años y, por ese motivo, el exfutbolista le dedicaba los goles a la cantante cruzando los brazos sobre su pecho y levantando los dedos en cada mano.

En el minuto 2:22, Shakira dice "yo valgo por dos de 22" haciendo referencia a la edad de la nueva pareja de Piqué, Clara Chía, a la que la colombiana le dobla la edad.

"Clara-mente"

No hay duda en el significado y la intención de la cantante cuando utiliza la palabra "claramente", separándola en dos sílabas para referirse al nombre de la novia de Piqué. "Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, clara-mente es igualita que tú", canta Shakira.

"Perdón que te sal-pique"

No hay ninguna duda que la forma de cantar "salpique" en la canción es una clara mención al exfutbolista, por si había alguna duda de que estaba dedicada a él.

De vecina a la suegra y la deuda de Hacienda

Cuando Shakira dice "me dejaste de vecina a la suegra" se refiere a que la pareja le construyó una casa a los padres de Piqué cerca de la suya y con "la deuda en Hacienda" hace referencia a los 14 millones que defraudó y por los que la Fiscalía le reclamaba ocho años de prisión a la cantante. Algunos medios apuntan que con esta frase estaría echándole la culpa al exfutbolista.

3:33 minutos de canción

Aunque podría ser una coincidencia, lo cierto es que es muy curioso que la duración de la canción sea el número favorito y el dorsal de Gerard Piqué, el 3.

"Te aviso, te anuncio"

El fragmento en el que Shakira se convierte en un dibujo animado haría referencia a la canción Take on me de A-Ha aunque la usuaria que ha publicado el hilo apunta a la canción 'Te aviso, te anuncio' de Shakira, donde se convierte también en un dibujo animado, aunque de otro estilo, cuando se entera de que su pareja le está siendo infiel.

Posiblemente haga referencia directa al video de "Te aviso, te anuncio (tango)". En el que al Shakira al enterarse que su pareja le estaba siendo infiel se transforma en una caricatura vengativa y arremete contra ambos. pic.twitter.com/kBS1bZZiz1 — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú"

"Una loba como yo no está pa' tipos como tú" hace referencia a la canción 'Loba' que lanzó Shakira en 2009 y que, además, coincidía con la época en la que rompió con su expareja Antonio de la Rúa. La colombiana ha dicho en varias ocasiones que la 'Loba' significa libertad.

La canción 'Me Enamoré'

El fragmento en que Bizarrap toca el piano se ha relacionado con la canción 'Me enamoré', un tema que fue una declaración de amor de Shakira a Piqué.

Shaki y Biza agregan un beat parecido al de Me Enamoré (canción a Piqué) en esta parte pa que "se mortifique". Luego dice "mastica y traga" tal vez en alusión a que ella se enteró de la infidelidad porque mientras no estaba en su casa se agotaba la jalea que a Piqué no le gustaba pic.twitter.com/DrUQwTaoeV — Melany Mora Murillo (@MelanyMora2605) January 12, 2023

Los relojes y los coches

Shakira compara marcas de lujo con marcas más económicas como un Ferrari con un Twingo y un Rolex con un Casio para hacer alusión a que la ha cambiado a ella por Clara. No lo hace por casualidad y es que unas de las mayores aficiones de Piqué son los relojes y los coches.

El mundial de 2010 y el estado de salud del padre de Shakira

"Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión". La primera parte hace referencia a que Piqué y Shakira se conocieron en el Mundial de Sudáfrica, cuando la Selección Española en la que estaba Piqué ganó la competición. La última frase podría hacer alusión a que el padre de Shakira, William Mebarak, está pasando por un momento delicado de salud.