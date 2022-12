Sebastián Yatra podría ser el motivo de la ruptura de Aitana y Miguel Bernardeau. Así lo han explicado las 'Mammarazzis' de El Periódico, medio de Prensa Ibérica y grupo al que también pertenece Diario de Mallorca.

Laura Fa y Lorena Vázquez, que siempre consiguen información fresca de los famosos, mencionaron en su podcast que el artista colombiano, con el que Aitana ha colaborado en dos ocasiones y con el que tiene una amistad, tiene "una química innegable" con la cantante y, además, han desvelado que se sabe a "ciencia cierta" que tuvieron "un rollete".

La relación se habría dado durante la grabación de La Voz Kids y, de hecho, "a él se le vio saliendo de su casa", según indican las 'Mammarazzis'.

Aitana se pronuncia horas después de que estalle la noticia sobre la ruptura

Aitana Ocaña apareció en un evento en Madrid pocas horas después de que estallara la exclusiva de su ruptura con Miguel Bernardeau. Todos los medios de comunicación se lanzaron a preguntarle sobre la noticia, pero ella fue tan discreta como lo es siempre: "Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal y hoy no va a ser distinto. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora”, insistió varias veces.

La cantante, que no desmintió ni confirmó la noticia, le suplicó a los periodistas que dejasen de grabarla en casa. "Os lo digo con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa”, rogó la catalana con la voz temblorosa. "Está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres, a las cuatro de la mañana… Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo”, detalló.

Los motivos de la separación de Aitana y Miguel Bernardeau

La portada de la revista 'Lecturas' llevaba la exclusiva en portada el pasado miércoles y según explicaba en el reportaje, el actor ha abandonado la vivienda en la que convivían desde septiembre de 2021 y ha vuelto a vivir con sus padres.

La revista detallaba que, al parecer, el actor ya no tiene las llaves del domicilio y que se le había visto entrar a la casa cabizbajo a por sus pertenencias. Tal y como detalla, la pareja habría comenzado a vivir sus peores momentos desde el pasado mes de mayo debido a conflictos laborales relacionados con la grabación de 'La Última', su recién estrenada serie de Disney+.