Aitana Ocaña apareció el pasado jueves en un evento en Madrid, pocas horas después de que estallara la exclusiva de su ruptura con Miguel Bernardeau.

A su llegada, todos los medios se abalanzaron sobre ella para preguntarle sobre la ruptura, sin embargo, su discurso fue muy diferente a lo que se esperaba. "Estoy aquí para calmar las aguas", confesó Aitana, que no confirmó ni desmintió la noticia. "Ya sabéis perfectamente que nunca hablo de mi vida personal y hoy no va a ser distinto. Nunca digo esas cosas y no voy a decirlas ahora”, insistió varias veces.

La cantante, que fue al evento enferma de gripe solo para hablar con los medios, le suplicó a los periodistas que la ayudaran con una situación que se estaba volviendo insostenible. "Os lo digo con la mano en el corazón, para ver si me podéis ayudar, que no me grabéis en casa”, rogó la catalana con la voz temblorosa. "Está empezando a venir mucha gente, hombres, a las tres, a las cuatro de la mañana… Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo”, detalló.

A pesar de ello, la exconcursante de Operación Triunfo se mostró comprensiva con el trabajo de los papparazzis, pero les pidió empatía y respeto por su seguridad: “Yo entiendo que me grabéis en la calle, que es un rollazo, pero no me grabéis en casa, os lo suplico, por favor”. Asimismo, la cantante aseguró que se encontraba bien.

Aitana reaparece horas después de conocer la noticia sobre su ruptura con Miguel Bernardeau

Aitana y Miguel Bernardeau habrían roto su relación de cuatro años debido a conflictos laborales por la grabación de la recién estrenada serie 'La Última' de Disney+ donde la cantante encarna a Candela y el actor a Diego, dos antiguos compañeros de instituto que se reencuentran cuando ambos están en el apasionante camino de perseguir sus grandes sueños.

Al parecer, la pareja habría comenzado a vivir sus peores momentos desde el pasado mes de mayo: cuando él se vio obligado a renunciar a muchos proyectos, mientras que ella se encontraba muy volcada en su música, lo que, según cuenta el entorno de la ya expareja, molestaba mucho al actor porque afectaba a su compromiso y rendimiento en la serie, según explica la revista 'Lecturas', que afirma que había mucha tensión entre ellos durante el rodaje.