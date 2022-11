El clan Pantoja ha sufrido este viernes un nuevo revés. Bernardo, hermano de Isabel Pantoja y padre de Anabel, ha fallecido a los 68 años en el Hospital Universitario Virgen del Rocío tras haber permanecido más de un mes ingresado. 'Sálvame', que durante los últimos meses ha ido prestando especial atención a los altibajos que sufría Bernardo, informó durante la tarde de ayer de que su salud era muy delicada.

Anabel Pantoja se desplazó ayer de forma urgente a Sevilla tras recibir la noticia del empeoramiento de su padre, que finalmente no ha podido superar sus dolencias. El pasado 31 de agosto era ingresado debido a una infección originada por la diabetes que padecía desde hace años.

Además de su hija, también han estado junto a él en el hospital todos sus hermanos: Isabel, Agustín y Juan Pantoja. Según informa Chance de Europa Press, todos fueron llegando a partir de la madrugada de este jueves tras recibir la información del delicado estado en el que se encontraba.

Al parecer, quien no estaba al tanto del estado de salud de Bernardo Pantoja era su sobrino, Kiko Rivera, según afirmó ayer en Telecinco su amigo Rafa Mora. El programa de Jorge Javier Vázquez también señaló que Junco, mujer de Bernardo, tampoco habría sido informada desde el primer momento.

El pasado mes de octubre, Anabel Pantoja mostró su malestar con el programa en el que había colaborado hasta principios de este año debido al tratamiento que le habían dado a la enfermedad de su padre. "Parte de mi rechazo a volver es porque no me encuentro a gusto, creo que se han pasado límites", afirmó en una entrevista en el 'Deluxe': "Creo que no me merecía eso, ni yo ni él".