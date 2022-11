Norma Duval y Matthias Kühn se han casado en secreto tras trece años de una relación marcada por idas y venidas. La actriz y el magnate de negocios se han dado el "sí, quiero" en una ceremonia civil e íntima celebrada en Gstaad, Suiza, según informa la revista 'Hola', a la que han vendido la exclusiva.

EXCLUSIVA: Norma Duval, boda en secreto y por sorpresa en Suiza con Matthias Kühn ❤ https://t.co/qFmFH9TgFT pic.twitter.com/Pb5kxHnbkV — Revista ¡HOLA! (@hola) 23 de noviembre de 2022

La pareja ya se había comprometido en 2015, pero las obligaciones familiares hicieron que no fuera posible llevar a cabo el enlace, debido al delicado estado de salud de las madres de ambos: "Yo no me podía ir a vivir a Palma ni a Suiza, tenía que estar en Madrid con mi madre", explica Norma. "Cuando volvimos a retomar nuestra relación este verano, me volvió a pedir que me casara con él y nos comprometimos", ha detallado la actriz a la mencionada revista, donde ha especificado que llevaban mucho tiempo planeando la boda, aunque han tardado más en celebrarla "por el tema de la documentación" porque está tramitando su residencia en Suiza para vivir con su ahora marido.

A la boda han acudido apenas dos testigos: Concha Azuara, magistrada y amiga íntima de la artista que fue quien ofició su boda con José Frade y, por la parte de Matthias, Jorge Sainz de Baranda, su abogado de confianza y mano derecha. A pesar de la intimidad del encuentro debido a problemas de agenda con la familia, los recién casados esperan poder "organizar una fiesta bonita" más adelante a la que puedan acudir sus amigos y familia.

La pareja, aunque llevan más de una década juntos, ha vivido dos rupturas, una de ellas hace apenas ocho meses, durante la pasada primavera, cuando la misma revista anunciaba su separación. Sin embargo, han sido temporadas breves que siempre han terminado en reencuentro y la actriz ha asegurado a 'Hola' que "después de hablar mucho, finalmente todo está solucionado, todo está arreglado, perfectamente encajado como un puzle y ahora ya todo es tranquilidad para los dos, para nuestro futuro juntos".

Así, la pareja se ha dado una segunda oportunidad y "han solucionado todos los asuntos que tenían que arreglar", detalla Norma, que ha indicado que han firmado un contrato prematrimonial.

Norma, a sus 66 años, se ha casado con un vestido de alta costura de Carla Ruiz, de color blanco, con escote barco, manga larga y el largo de la falda por debajo de la rodilla. Para soportar el frío de los Alpes, la actriz completó el look con una chaqueta de visón rasado con detalles de ‘renard’, también en blanco, y un gorro de ‘renard’ a juego, ambos de Lina Lavin.

Para Matthias esta es su segunda boda, pero para Norma su tercer enlace matrimonial, ya que estuvo casada con Marc Ostarcevic, que es el padre de sus tres hijos, y con el productor cinematográfico José Frade, del que se divorció en 2009.

Ahora, la pareja tiene previsto irse de luna de miel por Asia.

Norma Duval, Mallorquina del Verano de 2021

La artista y empresaria es una habitual de los veranos de la isla, a la que está vinculada desde hace años. De hecho, en 2021 fue nombrada Mallorquina del Verano y el pasado verano de 2022 hizo pública su reconciliación con Khün mientras estaba navegando por Mallorca.