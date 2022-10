“Están siendo días intensos, complicados, no quiero dar muchas explicaciones. No creo que las tenga que dar”, aseguraba Laura Escanes a su llegada a la gala de los Premios Forbes Best Influencers 2022, celebrada el pasado miércoles, en la Embajada de Italia en Madrid. La instagramer acaparó toda la atención de los medios, ya que se encuentra en pleno foco mediático por su separación matrimonial, primero, pero también por su presunta relación especial con el youtuber Mr Jägger. En este caso, el orden sí altera el producto y el quid de la cuestión está en confirmar qué fue primero… si la gallina o el huevo. Las Mamarazzis lo tenemos claro.

Laura ha tenido que enfrentarse, en menos de quince días, a diferentes informaciones que la señalan como culpable de su ruptura matrimonial. Ni confirma ni desmiente. La ya expareja de Risto Mejide solo ha querido dejar claro que ahora no tiene pareja, pero, por el momento, no ha desmentido si el tal Mr Jägger fue algo más que un amigo durante un tiempo, tal y como ya hemos contado, según nos informan nuestras fuentes. Así supo Risto Mejide de la relación entre Laura Escanes y Míster Jägger “Me quedo con las cosas buenas que he vivido junto a él (Risto). Somos y seremos una familia, y eso no se va a romper nunca jamás. Le quiero, le adoro y eso va a estar siempre, toda la vida”, sentenciaba con emoción la influencer. Esperemos que la cordialidad siga reinando y no se hagan realidad nuestros peores augurios. El tiempo lo dirá. De momento, Risto y Laura siguen bajo el mismo techo, mientras ella se afana por buscar nueva vivienda por las zonas más fetén de Madrid. Le deseamos mucha suerte. La convivencia no debe ser nada fácil y nos consta que la tensión se palpa en el ambiente. Nos explican sus allegados que intentaron superar la profunda crisis provocada por la aparición del tercero en discordia, pero no pudo ser. Tras las vacaciones de verano, Risto fue quién tomó la iniciativa y la determinación de separarse. Mr Jägger apareció el 17 de enero en la vida de Laura Escanes. Pese a que ya se conocían a través de las redes sociales, desde hacía varios meses, no se vieron las caras por primera vez hasta ese día, en el que se celebraba la gala de unos premios en Barcelona. La pareja de amigos virtuales bajaron a la tierra y empezaron a conocerse mejor. Tanto que, el mes de abril, no quisieron evitarlo y volvieron a encontrarse en público. Esta vez, Laura fue como invitada al programa que Mr Jägger presenta (‘Esto es un late’, Prime Video). El 'youtuber' Mr Jägger, tercero en discordia en la separación de Risto Mejide y Laura Escanes Lo que pasó entre ellos, solo ellos lo saben. Pero lo que sí podemos corroborar es que la naturaleza de su relación perturbó a Risto Mejide en cuanto fue consciente de su existencia y, en ese momento, se produjo una crisis muy severa en el matrimonio. Las informaciones que nos llegan a las Mamarazzis aseguran que el presunto escarceo de Escanes y Alberto Redondo Jiménez (el verdadero nombre de Mr Jägger) habría durado solo unos pocos meses, pero, por más que Laura y Risto intentaron por todos los medios superar dicha crisis, no han sido capaces. El círculo más cercano del presentador asegura que está centrado en sus proyectos profesionales y especialmente ilusionado con la vuelta de su ‘Chester’. Mediaset ya ha dado luz verde a la octava temporada del programa y su equipo ya está trabajando a toda máquina en la nueva entrega. “Si está tan triste y hundido como dicen, no lo demuestra. En su trabajo está volcado al máximo y de buen humor”, nos explican. La procesión va por dentro, sin duda, pero “la vida sigue y nadie se muere por amor”, como declaraba la propia Laura Escanes esta misma semana ante los periodistas.