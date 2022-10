Tamara Falcó ha participado este fin de semana en el Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México, referente en el mundo ultracatólico, donde además de hacer referencia a su polémica ruptura, pronunció unas palabras que han resultado algo controvertidas.

La influencer es muy abierta con sus creencias religiosas, sin embargo, no fue eso lo que desató la polémica, sino que se trató de su opinión sobre la sexualidad.

"Yo tengo muy buen equipo y discernimos qué proyectos escoger, si tienen que ver con nuestros valores o no" inició, asegurando que "en este mundo es muy fácil caer en gustar al resto, pero, al final, mi propósito en la vida es llegar al cielo".

"Ahora estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal", opinó Tamara Falcó.

Estas palabras han sido muy criticadas tanto en redes como en medios de comunicación. De hecho, este domingo, durante el segundo programa del nuevo magazine de Telecinco, Fiesta, los tertulianos analizaron estas declaraciones y la mayoría expresó su descontento.

"¿Esto lo ha dicho Tamara? Estas frases... espero que la gran mayoría no comulgue con eso", señaló sorprendida la presentadora Emma García. "Entiendo que esté disgustada por los cuernos, pero decir este tipo de cosas es muy peligroso", continuó la periodista Beatriz Cortázar.

La colaboradora Alba Carrilló recalcó la importancia del respeto: "Los homosexuales no son mascotas, que muchos se justifican con el 'tengo un amigo gay'. Son personas". Alejandra Rubio, que es creyente, explicó que aún viviendo su fe plenamente, no tiene "esas idas radicales": "Puedes vivir en la fe, pero no atentar contra las personas y juzgar la sexualidad y forma de vivir. Yo creo que aquí se ha equivocado".

Las redes tampoco han sido amables con la influencer y es que muchos han puesto en duda haber "sentido lástima" por ella tras su mediática ruptura e incluso han cuestionado que la influencer "sea un modelo" a seguir.

¡No! No todas ni todos somos Tamara Falcó. No me apetece empatizar con gente así, la verdad. pic.twitter.com/zVdxUK5Gn1 — Félix Kortajarena. (@Xclusively9) 2 de octubre de 2022

Tamara Falcó en México: “Estamos viviendo un momento muy complicado para la humanidad, hay tantos tipos distintos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal. Creo que en otras generaciones no era tan evidente”



Neci@s hay en todas partes 😡🤬😡 — M 📺 (@casasola_89) 2 de octubre de 2022

Para todes les LGTBIQ+ que sintimos lástima y ternura de Tamara Falcó: ella no siente lo mismo por nosotres. pic.twitter.com/HibRMaPvI6 — Sergio Navarro (@sergionavarru) 2 de octubre de 2022