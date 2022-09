Tamara Falcó, Laura Escanes y el mercurio retrógrado

Esta semana, en el programa de Laura Rosel (El matí de Catalunya Radio), la periodista Elisenda Pineda explicaba que este septiembre era especialmente peligroso para el amor y las relaciones porque nos está afectando el Mercurio retrógrado. ¿Qué significa esto? Hablando en términos astrológicos, la rotación inversa de dicho planeta genera una serie de energías que impactan y entorpecen las comunicaciones personales. Es decir, en esta fase retrógrada, pueden producirse infinidad de problemas, discusiones, malos entendidos y conflictos que han provocado y provocarán la ruptura de muchas parejas. Vamos, que las separaciones Laura Escanes y Tamara Falcó van a ser culpa de los planetas y no de las infidelidades, las rutinas y el desgaste.

El hermetismo estos días de la Escanes se ha opuesto más que nunca a la narración casi en directo de todo lo que iba viviendo Tamara desde que descubrió que su novio le había sido infiel. Dos maneras muy distintas de enfocar su dimensión pública. Mientras de Laura solo hemos sabido que ha estado trabajando y buscando piso, de Tamara tenemos cada día los detalles de sus movimientos. Sabemos que sus principales apoyos son su madre, su hermana Ana Boyer y su cura de confianza. Desde que saltara el escándalo, el capellán ha acudido a diario a Villa Meona. No está mucho rato, apenas 40 minutos, tiempo suficiente para que le ayude a sobrellevar la situación. Y si la ira se apodera de ella, pues un poco de confesión para obtener el perdón cristiano y santas pascuas.

El ultracatoliscismo de Tamara no es ni de lejos un tema polémico, sí lo es el hecho de que apoye sin fisuras a ‘Hazte Oír’, una organización de ultraderecha que defiende pisotear algunos de los derechos humanos más básicos. Este mismo viernes, la hija de la Preysler viajaba a Méjico para participar junto al líder de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, en el Congreso Mundial de las Familias. ‘Hazte oír’ promueve campañas contra los derechos del colectivo LGTBIQ+ y contra la ley del aborto. Reírle las gracias a Tamara está bien, pero elevar a los altares a alguien con semejantes ideales nos convierte en cómplices. Empaticemos con su desamor, rechacemos sus ideales.

Lo que también diferencia a Laura de Tamara es el rendimiento económico que le sacarán a su separación. La influencer ha ganado casi 200.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Pero nada más. Ninguna declaración o entrevista previo pago. Tamara, obviamente, todo lo contrario. Apareció radiante el martes en un photocall donde revalorizó su caché después de su ruptura. Y no quedará ahí la cosa, ni para ella ni para su familia. Este miércoles su hermana Ana será la invitada de excepción en la inauguración de una tienda en Barcelona. Las mamarazzis podemos asegurar que Ana no cobrará menos de 15.000 euros por su asistencia. Esta familia no va a perder ni un solo céntimo. ¿Qué la boda se iba a vender a Hola por más de 100.000 euros? No hay problema, los conseguirán de otra manera, a golpe de entrevistas, posados y photocalls.

No sabemos si estas ex parejas se encontraran algún nanosegundo en el metaverso, pero en la dimensión digital sí que ambas están sobrellevando la situación de manera diferente. Tamara Falcó dejó de seguir en Instagram a su ya ex pareja Íñigo Onieva, mientras que Laura y Risto mantienen las formas y la cordialidad. La influencer y el presentador quieren demostrar que tienen buen rollo, pero por las informaciones que nos llegan ya os podemos asegurar que existe un poco de tensión entre ellos. El lunes Mercurio dejará su retrogresión y quizás la comunicación empiece a fluir un poco más. Esperaremos a ver que dicen los astros. Mientras tanto, calma chicha.