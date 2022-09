Emily Ratajkowski (Londres, 1991) está disfrutando de unos días de relax en Mallorca, uno de sus sitios preferidos del mundo. La actriz, modelo y empresaria británica ha revelado que se siente muy unida a la isla, ya que fue escenario de grandes momentos de su infancia.

Cuando era niña, Ratajkowski pasaba todos los veranos junto a sus padres en Sant Joan y guarda recuerdos maravillosos de esa época. “Cada vez que vuelvo, tengo la sensación de regresar a casa”. En sus redes sociales, Ratawski ha publicado varias fotos paseando por las calles de Sant Llorenç, como una residente más del municipio; tomando el sol en la playa de Cala Pi y, sobre todo, disfrutando de un relativo anonimato.

Pero nada más lejos de la realidad. Ratjkowski es uno de los rostros de moda en estos momentos. Con tan solo 14 años comenzó a desfilar para reconocidas firmas de moda juveniles como Carl’s Jr., Forever 21, Nordstrom y Frederick’s of Hollywood, entre otros.

Sin embargo, y aunque logró desfilar en un par de ocasiones en la Milan Fashion Week, de la mano de Versace y Dolce & Gabana, lo cierto es que no llegó a despuntar en las pasarelas y decidió enfocar su carrera hacia la publicidad. Así, consiguió ser el rostro de DKNY, Kérastase o Paco Rabanne. También ha sido portada de de las revistas más influyentes del mundo de la moda: Vogue, Glamour, InStyle, Marie Claire y L'Officiel.

En 2013, la revista Esquire la eligió como Mujer del Año y en 2014, la revista GQ la eligió como la mujer más sexy del mundo.

Cine y televisión

Siguiendo la estela de otras modelos que probaron suerte en la pequeña pantalla, Ratjkowski aceptó participar en 2009 en algunos capítulos de iCarly, una serie dirigida al público adolescente emitida por la cadena Nickelodeon, pero su actuación pasó bastante inadvertida.

Durante los años siguientes, combinó sus dotes para el modelaje con la actuación, participando en algunos videoclips de artistas como Taio Cruz, o Maroon 5, hasta que en 2013 participó en el vídeo musical ‘Blurred Lines’ de Robin Thicke, que definitivamente catapultó a la británica a la fama internacional.

En 2014 dio el salto a la gran pantalla de la mano de David Fincher, director de Gone Girl, protagonizada por Ben Aflleck y Rosamund Pike. A esta, le siguieron .We are your friends, Bienvenida a casa, Estafadores y Un verano inolvidable.

El pasado mes de febrero, Emily publicó su primer libro, 'My body', donde reflexiona sobre el feminismo y la moda.

Vida personal

La modelo, actriz y escritor británica se casó en 2018 se con el actor y productor cinematrográfico Sebastian Bear-McClard, con quien tiene un hijo de apenas dos años.

El pasado mes de julio, la pareja anunció que estaban en trámites de divorcio. En la actualidad se la relaciona con Brad Pitt.