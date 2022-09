Kiko Rivera ha dado un paso hacia la reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, renunciando a la herencia de su padre. Sin embargo, el DJ ha puesto una condición.

La revista Lecturas así lo ha contado este miércoles que ha abierto con la exclusiva en portada: "La impactante decisión de Kiko Rivera: 'Renuncio a la herencia de mi padre'".

Tras dos años de hostilidades entre madre e hijo, Rivera ha decidido hacer las paces con su madre, un acercamiento que ha sido propiciado por Anabel Pantoja. “Estoy muy feliz. Mi prima Anabel ha provocado el acercamiento con mi madre, le doy las gracias”, desveló Kiko a la citada revista. Esto ocurrió al día siguiente del cumpleaños de la artista, “a las seis de la tarde sonó el teléfono y vi ‘Mamá móvil’”, detalla.

“Mi madre y yo tenemos que reunirnos fuera de Cantora. Va a ser duro, he dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona. Lo de la hipoteca de Cantora no me deja dormir. Solo quiero que ese problema no trascienda a mis hijos”, contó Kiko en exclusiva a la revista Lecturas.

Aunque quiera acercarse a su madre, no quiere saber nada de su hermana Isa Pantoja. “No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros”, confiesa.

A pesar de que el DJ no ha mostrado ningún acercamiento público hacia más mujeres de su familia, sobre todo cuando Anabel se encontraba en 'Supervivientes' donde no recibió ningún apoyo de Kiko, lo cierto es que sí ha estrechado su relación con su prima en privado.