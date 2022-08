José Antonio Canales Rivera ha sufrido una importante cogida durante su participación en una novillada en un pueblo de Ciudad Real, según informa 'Sálvame'. El programa de Telecinco asegura que en estos momentos está a punto de llegar al hospital de la ciudad, a unos 80 kilómetros, donde va a ser intervenido de urgencia. Ha sido trasladado en la única ambulancia que había en el lugar.

Una persona presente en el momento del incidente ha entrado en el magacín de Telecinco para contar cómo lo vivió en primera persona: "Ha sido impactante. Sangraba mucho, aunque no se ha quedado inconsciente y ha podido salir por su propio pie".

Una persona de la redacción de 'Sálvame' aseguraba que la cornada le ha afectado a la zona testicular y que había personal sanitario en la plaza en la que se celebraba el festejo. Tras el incidente, corrida se ha suspendido.

Por su parte, Chelo García-Cortés ha hablado con Teresa Rivera, madre del torero y colaborador: "Está muy nerviosa, me ha dado permiso para decir que he hablado con ella. La he encontrado muy preocupada y ella está en la distancia". Según la información aportada por Sálvame, estaba presentes su hijo y su novia.