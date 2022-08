Chenoa está disfrutando del verano y lo está compartiendo con todos sus fans a través de sus perfiles de redes sociales.

La cantante mallorquina, que siempre se muestra muy cercana con sus seguidores, ha publicado numerosos momentos de su verano tanto en su luna de miel en Malta y Grecia como aprovechando los rayos de sol y la piscina desde España.

Lo cierto es que a sus 47 años, Chenoa ha conseguido lucir un cuerpazo delgado y tonificado, algo que ha llamado la atención de todos sus seguidores.

La cantante confesó en una entrevista en la revista 'Pronto' que ha perdido 10 kilos en dos años. "Haciendo deporte siempre es muy a largo plazo. Los métodos radicales no me los creo, al final es un modo de vida", explicó la cantante, que se ha centrado en el deporte y los ejercicios hipopresivos, que ayudan a reforzar los músculos de la zona de la cintura.

Chenoa insistió en la importancia de la fuerza de voluntad propia: "No es un entrenador, sino un cambio de mentalidad, al final está en tu propia voluntad. Nadie va a levantar una pesa si no la levantas tú. Era desaprender conceptos y volver a aprender".

Además, explicó que no ha cambiado "tanto" la alimentación, sino que se dio cuenta de que era intolerante a la lactosa y que, por eso, ha conseguido reducir su volumen corporal: "Tengo casi un 90% de intolerancia, por eso, cuando me la quité, me empecé a desinflamar. En todo este proceso siempre he estado muy bien supervisada, en ningún momento hago cosas por mi cuenta, siempre pregunto y lo intento aplicar".