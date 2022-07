Lidia Torrent, presentadora del programa de citas de Cuatro 'First Dates', ha confesado haber vivido una mala experiencia laboral por estar embarazada. La influencer afirma que, "teniendo ya una presentación cerrada" prescindieron de ella por estar esperando un bebé.

"Estar embarazada no significa estar inválida", ha explicado Lidia, que ha contado su vivencia a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram, donde la siguen casi 300.000 personas. La hija de Elsa Anka está viviendo un buen embarazo que no le imposibilita "en absoluto" seguir funcionando, por lo que, por su parte, su vida profesional no se está viendo afectada. Sin embargo, la presentadora se ha visto en una situación desagradable en la que una empresa ha decidido no continuar con un acuerdo laboral por encontrarse en estado.

No ha desvelado el nombre de la compañía, sino que ha optado por agradecer a la que sí le ha dado la oportunidad de trabajar aún estando embarazada. "Quería que constase este ‘gracias’ a las empresas que, contando con nosotras, nos están dando la mano e indirectamente apoyando en esta decisión elegida de ser madres en pro a nuestra vida personal", ha explicado en una publicación.

Lidia Torrent mantiene una relación con el exfutbolista profesional Jaime Astrain, actualmente colaborador del programa El Chiringuito de Jugones.