Cuando lleva casi tres meses convaleciente, Belén Esteban ha reaparecido para hablar del accidente que la ha mantenido alejada de la televisión. La colaboradora sufrió un accidente el pasado 25 de abril en 'Sálvame', cuando por culpa de un juego del programa cayó al suelo, con la mala suerte de que se rompió la tibia y el peroné.

En una entrevista exclusiva en la revista 'Semana', la tertuliana afirma tajante: "El 25 de abril se me paró la vida”. "Lo he pasado fatal. Me bloqueé, no quería ver a nadie, ni comer, ni hablar... Me hundí", explica Esteban, que hace balance de este tiempo de recuperación: "He estado peor de la cabeza que de la pierna". “Estaba cabreada con el mundo, con mi familia, con mis amigos, con mis compañeros, con mis jefes… conmigo misma”, reconoce la tertuliana en la entrevista. Y es que, a pesar de que han pasado tres meses desde su accidente, son contadas las ocasiones en las que Belén ha intervenido únicamente por teléfono con su programa.

Por otro lado, Belén tiene unas bonitas palabras para su marido, Miguel Marcos, que la ha acompañado en este duro momento: "Mi cabeza me ha traicionado y él ha tenido una paciencia infinita", confiesa en la entrevista.