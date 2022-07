Se hizo esperar, pero no decepcionó. En el marco del Orgullo LGTBI, Isabel Pantoja reapareció ayer en la gala de elección de Míster Gay España 2022, presentada por Luján Argüelles y Omar Suárez, en la que recibió el premio del certamen por sus 50 años de trayectoria musical y regaló un épico concierto de tres canciones ante un público diverso y absolutamente entregado.

La tonadillera, emocionada y pletórica desde que se subió al escenario de la Plaza de España de Madrid a eso de las 00:15 horas de la noche, no defraudó con mensajes de apoyo al colectivo en primera persona antes de su actuación: "Yo soy una más de todos ustedes. Hoy y para siempre, os respeto", dijo enfundada en un atrevido traje de transparencias.

Con esta aparición en el Orgullo madrileño, Pantoja volvía a los escenarios tras sus conciertos en Latinoamérica: "Quiero agradeceros a todos, uno por uno, que estéis aquí desde hace tantas horas. Os he estado viendo desde la habitación y he estado todo este tiempo emocionada. Lo dais todo por esta artista, que sin vosotros no sería nada", comentó.

La artista aseguró que desde hace años la organización del concurso de belleza masculino quería entregarle desde hace años este premio a toda su carrera y por su apoyo a la comunidad LGTBI, pero la pandemia y otras cuestiones lo habían impedido: "Desde hace años, Juan Martín Boll y Nano García, directores de Míster Gay España, me querían entregar este premio, pero por diferentes motivos no había sido posible. Hoy se ha hecho realidad y vuestro orgullo es mi orgullo, porque sin vosotros, los de todo el mundo, ésta que está aquí no estaría hoy".

Antes de cantar 'Se me enamora el alma', una de sus canciones más míticas y 'Enamórate', la más reciente de su repertorio, junto a su orquesta compuesta por 19 músicos, Isabel Pantoja reivindicó una vez más que siempre ha enarbolado la bandera arco iris con mucho orgullo: "Esta bandera la llevo y la he llevado siempre en el corazón. La gente que estáis hoy aquí pertenece al colectivo más grande y especial que hay: el LGTBI".

Como es habitual en sus recitales, modificó parte de la letra de sus canciones para lanzar mensajes encriptados: "Gracias a todos los que me tratáis bien", dijo en un claro dardo a la prensa del corazón. El capítulo de agradecimientos lo centró en su hermano, Agustín Pantoja, sus amigos, su estilista y su peluquero, el reconocido Alberto Dugarte, que también trabaja con Jorge Javier Vázquez. No hizo ninguna mención a sus hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera, ni a su sobrina Anabel, que se encuentra participando en 'Supervivientes'.