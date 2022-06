Desde que Almudena Cid y Christian Gálvez hicieron público su divorcio, ambos han seguido caminos totalmente diferentes.

Mientras que el ex presentador de Pasapalabra ha rehecho su vida con la periodista 'El programa de Ana Rosa', Patricia Pardo, la ex gimnasta, no ha estado pasando por su mejor momento, sobre todo desde que salió a la luz la nueva relación de su exmarido.

Tras algunos meses complicados, Almudena confiesa estar en su mejor momento. "Estoy en un buen momento, estoy bien conmigo y estoy sorprendida del descubrimiento que he hecho de mí en todo este proceso", asegura.

La actriz ha estado firmando su nuevo libro 'Acompáñame' en la Feria del Libro de Madrid y explicó en una entrevista a 'Diez Minutos' que cuando se retiró de la gimnasia, pensaba que "ya no serviría para nada" y que, tras estar varios años intentando mostrar que sí valía, ha dejado de hacerlo porque "no tiene que demostrárselo a nadie, si no tenerlo uno mismo".

La ex gimnasta también ha hablado sobre sus nuevos proyectos laborales. "En nuevos proyectos televisivos y de todo, estoy ahí que no sé qué va a pasar, barajando nuevas posibilidades y en la escritura", por lo que no descarta escribir para adultos: "Siempre he escrito a un público infantil y me apetece escribir para adultos", confesó.

En cuanto a los detalles de su vida privada, Almudena ha confesado que por el momento no tiene en mente ser madre. "No lo descarto, es algo que siempre he tenido en mente. Estoy en un momento de reconstrucción y reconocimiento a mí misma y no siento el temor que sentía hace unos meses", aseguró.

También se ha mostrado más comprensible y ha hablado sobre la mala racha que pasó cuando se hizo pública su ruptura con Christian Gálvez. "Sé que es vuestro trabajo, pero ahora te digo que estoy mejor, en esos momentos no sabía ni cómo estaba, pero ahora estoy muy bien. Me he reencontrado, estoy volviendo como a valorarme y recuperando los valores que tengo, volver a mi etapa deportiva me ha ayudado mucho a recordarme cómo era", aseguró.

La actriz ha asegurado que fueron momentos difíciles porque estaba centrada en la obra de teatro: "Me ha incomodado mucho, yo estaba trabajando y me subía a un escenario todos los días y me he dado cuenta de que tengo un compromiso laboral muy fuerte porque lo he hecho muy bien".

Almudena tiene claro ahora que "va a seguir siendo ella misma" y que está centrada en sí misma. También ha desvelado qué pensó sobre las declaraciones de su madre hablando de su ruptura: "Ya la pobre mujer, que hace unas ensaladillas de la hostia, no sé. Es una madre, no tengo responsabilidad sobre ella porque es independiente, las madres saben por lo que pasamos".