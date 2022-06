Las 'Mamarazzis' de El Periódico, Lorena Vázquez y Laura Fa, destaparon este jueves la caja de los truenos: Gerard Piqué le habría sido infiel a Shakira y el jugador del Barça frecuenta desde hace semanas su antiguo piso de soltero, situado en la calle Muntaner de Barcelona. El revuelo que ha generado la exclusiva ha sido descomunal. Pero lejos de que llegue la calma, primero vienen los rayos: ¿Quién es la tercera en discordia que podría haber dinamitado la relación de 12 años entre el futbolista y la cantante?

Las periodistas afirman que Shakira, además de saber de los encuentros del futbolista con una joven, le pone cara y nombre. En este sentido, Vázquez ha hablado con diferentes reporteros y fotógrafos que siguen el día a día de la pareja y coinciden en decir que la relación entre ambos "es fría" desde hace semanas. "En el colegio de sus hijos se dejan ver como una pareja bien avenida, pero la realidad es que apenas se hablan en la actualidad", añade la 'Mamarazzi'.

"Piqué se ha visto varias veces con una mujer joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero, ya que Shakira sería conocedora de esas citas y habría montado en cólera", precisan Vázquez y Fa. Ambas informan que el futbolista, propietario del FC Andorra, se encontraba en el Principado cuando la exclusiva salió a la luz.

Así es la presunta amante

El periodista de este diario, Emilio Pérez de Rozas, avanzó este miércoles que la pareja atravesaba uno de sus peores momentos desde que se conocieron en 2010, mientras grababan el videoclip de la canción del Mundial de Sudáfrica. Tanto, que el nuevo single de la cantante, 'Te felicito', es toda una declaración de reproches hacia el capitán del Barça.

La mujer que podría haber puesto al borde de la ruptura a Piqué y Shakira es "una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos", retrata Vázquez. “La aparición de esta joven en la vida de Piqué, podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos”, explican las periodistas. Sin embargo, el capitán culé no solo frecuenta durante unas horas su piso. "Se ha trasladado desde hace un mes y pasa varios días seguidos allí", puntualizan las 'Mamarazzis'.

Un ático en la calle Muntaner

Piqué mantiene el piso de soltero en la calle Muntaner junto a la plaza Adrià, en la zona alta de la capital catalana. Cuando la pareja comenzó su relación, la vivienda fue una de los lugares más frecuentados por los paparazzi. De hecho, la cantante vivió unos meses allí antes de que ambos se mudaran a la urbanización Ciutat Diagonal de Esplugues del Llobregat.

La vivienda en cuestión es un ático. El portal del edificio da a la calle Muntaner, pero el inmueble cuenta con un acceso exclusivo a través del aparcamiento, el cual brinda más privacidad al jugador. Además, las 'Mamarazzis' han explicado que él está "desatado" en la noche barcelonesa. En concreto, han especificado que frecuenta los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón. Laura Fa ha puesto hora a las "muchísimas salidas nocturnas" del defensa: se alargan "hasta las dos y las tres de la madrugada", precisa.

Los viajes de Shakira a Ibiza decían algo

Shakira viajó dos veces a Ibiza durante el mes de mayo. Lo hizo con los hijos que tiene en común con el futbolista, Milan y Sasha, y una amiga, pero sin Piqué. "No se entendía que él se quedara en Barcelona porque estaba lesionado y no jugaba con el Barça". Piqué sufrió una lesión en el aductor izquierdo el pasado siete de abril. Se perdió tres partidos y volvió al césped, pero recayó y no disputó los cuatro últimos encuentros de la temporada.

A la espera de un comunicado

La exclusiva de los encuentros de Piqué con la joven no ha hecho más que agrandar la crisis sentimental. Tanto, que tanto él como Shakira "están pensado en lanzar un comunicado para dar explicaciones sobre la presunta deslealtad. No sabemos si estamos cerca de un desmentido o si anunciarán que se separan, pero están pasando el peor momento de su relación", indican las 'Mamarazzis'.