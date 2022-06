Gerard Piqué habría sido infiel a Shakira con otra mujer, según han publicado las 'Mamarazzis' de El Periódico, Lorena Vázquez y Laura Fa.

Las periodistas han dado en exclusiva la noticia y detallado la aventura de Piqué: Shakira conocería el engaño del padre de sus hijos y además, sabría quién es la mujer con la que el futbolista habría tenido una aventura.

"Por eso [la pareja] habría tomado la decisión de separarse", explica Fa, que ha citado en directo la información que le han facilitado sus fuentes: "Eso es así. Ha ocurrido. Por eso hay distancia. Quizás no queda en nada, pero eso [la infidelidad] ha pasado".

Al parecer, el jugador del Barça frecuenta su antiguo piso de soltero en la calle Muntaner de Barcelona desde hace semanas, una información que han confirmado los vecinos de la zona a El Periódico. Este distanciamiento de la pareja va unido a las apariciones del blaugrana junto a su compañero de equipo Riqui Puig y otras mujeres en los reservados de las discotecas Bling Bling y Patrón, ambas situadas en la zona alta de la capital. Estas salidas nocturnas han sido "muchísimas" y se alargan "hasta las dos y las tres de la madrugada". "Está desatado" y "desbocado de fiesta", ha añadido Laura Fa.

Esta noticia, unida a los reproches que muchos creen que esconde la letra del nuevo single de la colombiana, han aumentado los rumores de crisis en la pareja. Las 'Mamarazzi' afirman que Shakira, además de saber de los encuentros del futbolista con una joven, le pone cara y nombre.

Vázquez ha contactado con diferentes reporteros y fotógrafos que están al tanto de cada movimiento de la pareja y afirman que la relación ha cambiado porque "es fría" desde hace semanas. "En el colegio de sus hijos se dejan ver como una pareja bien avenida, pero la realidad es que apenas se hablan en la actualidad", añade.

"Piqué se ha visto varias veces con una mujer joven y esto habría provocado que el jugador se traslade a su piso de soltero, ya que Shakira sería conocedora de esas citas y habría montado en cólera", explican las periodistas en El Periódico, que detallan que el futbolista se encontraba en el Principado de Andorra se lanzó la exclusiva.

Una joven de 20 años

Emilio Pérez de Rozas, periodista de El Periódico, avanzó este miércoles que la pareja estaba atravesando uno de sus peores momentos desde el inicio de su relación en 2010. Tan grave parece ser la crisis que el nuevo single de la cantante, 'Te felicito', deja ver un sentimiento de engaño y decepción hacia el capitán del Barça.

"Una joven rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos" sería la mujer que habría puesto a relación de Shakira y Piqué en la cuerda floja, retrata Vázquez.

“La aparición de esta joven en la vida de Piqué, podría haber provocado que la pareja viva separada de forma temporal, pese a que desconocemos la naturaleza de la relación entre ellos”, explican las periodistas.

Shakira en Ibiza a solas

Shakira ha viajado varias veces a Ibiza junto a sus hijos y una amiga durante los últimos meses, pero en ningún momento ha sido vista con el futbolista.

Piqué perdió tres partidos debido a una lesión que sufrió en el aductor izquierdo el pasado mes de abril. Poco después volvió a jugar con el equipo blaugrana, pero recayó y no disputó los cuatro últimos encuentros de la temporada. "No se entendía que él se quedara en Barcelona porque estaba lesionado y no jugaba con el Barça", explican las periodistas.

¿Qué pasará a continuación?

La supuesta infidelidad de Piqué, informada en exclusiva por Lorena Vázquez y Laura Fa de El Periódico, no ha hecho más que agrandar la supuesta crisis sentimental de la pareja, que ya se intuía por las pocas apariciones públicas que compartían, la huida de Piqué a su piso en la calle Muntaner y la letra del single 'Te felicito'.

La pareja podría "estar pensando en lanzar un comunicado para dar explicaciones sobre la presunta deslealtad. No sabemos si estamos cerca de un desmentido o si anunciarán que se separan, pero están pasando el peor momento de su relación", indican las 'Mamarazzi'.