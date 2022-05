Shakira y Piqué podrían estar pasando por un mal momento en su relación. La canción 'Te felicito', el último single que ha lanzado la cantante, junto al avistamiento del futbolista en su antiguo piso de la calle Muntaner, indican una posible crisis en la pareja.

La letra de la última canción de Shakira ha sido considerada un reflejo del mal momento que podría estar pasando la pareja por los seguidores de ambos. Su letra indica decepción y engaño: “Por completarte me rompí en pedazos; me lo advirtieron, pero no hice caso; me di cuenta que lo tuyo es falso; fue la gota que rebalsó el vaso; no me digas que lo sientes, eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes; te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda; con tu papel continúa, te queda bien ese show”.

Una letra muy distinta a la de 'Me enamoré', una declaración de amor de la colombiana a Piqué que lanzó en 2017 y que habla sobre su enamoramiento: “Mi vida empezó a cambiar la noche que te conocí; tenía poco que perder y la cosa siguió así; yo con mi sostén a rayas y mi pelo a medio hacer; pensé: ¿qué le voy a hacer?, es lo que andaba buscando; el doctor recomendando, creí que estaba soñando, oh, oh (…) mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito, contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par”.

La comparación de ambas letras deja ver un gran cambio en los sentimientos de Shakira hacia Piqué, si es que esta primera está realmente dedicada al blaugrana.

Últimas apariciones en solitario

Algo que tampoco ha pasado desapercibido han sido las últimas apariciones de la cantante, que han sido en solitario, algo que no ha pasado desapercibido. La última publicación de Shakira junto a Piqué en redes sociales fue en San Valentín, donde felicitó la fecha a sus seguidores con una imagen de la pareja. Aun así, todas las siguientes apariciones públicas e imágenes compartidas en sus redes no han contado con la presencia del futbolista.

El pasado mes de abril, justo cuando se filtraron los audios de Piqué, la cantante visitó Ibiza para pasar las vacaciones de Semana Santa junto a sus hijos, Shasha y Milan, una escapada a la que no se unió el blaugrana.

Piqué está durmiendo en su antiguo piso

Añadido a los últimos acontecimientos, Gerard Piqué ha sido visto en su antiguo piso de la calle Muntaner, cerca de la plaza Adrià en Barcelona. El Periódico ha podido obtener la confirmación de los vecinos, que han informado que ha pasado varios días en el domicilio. A todo este ruido mediático se añaden algunas salidas nocturnas del culé junto al grupo de amigos y amigas de Riqui Puig.

Hace varios meses que la imagen de ambos se ha visto alterada por situaciones económicas, personales y profesionales. Shakira irá a juicio por presuntamente haber defraudado a la Agencia Tributaria 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014; y su pareja desde 2011, Gerard Piqué, se ha visto envuelto en varios escándalos, entre ellos la filtración de unos audios con Luis Rubiales donde pactaron llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí por una comisión millonaria para Kosmos, la empresa del futbolista.