Barry Keoghan ha ganado notoriedad gracias a sus recientes roles en Eternals y The Batman. En la cinta de Matt Reeves encarnó a un prisionero de Arkham, que posteriormente se confirmó que era el Joker. Ahora el actor ha sido arrestado a raíz de un incidente en Dublín (Irlanda).

Según Independent, la policía irlandesa recibió el domingo 17 de abril una llamada para acudir a un edificio de apartamentos en Clongriffin. Un residente aseguró que un hombre estaba apostado frente a la ventana de su casa y cuando las autoridades llegaron encontraron a Keoghan en estado de embriaguez. El intérprete fue arrestado y trasladado a la comisaría de Coolock. Posteriormente fue liberado sin cargos.

"Llamaron a la policía para que fuera a los apartamentos después de recibir quejas de que había un hombre en una ventana en estado de embriaguez. Cuando llegaron él no tenía actitud amenazante, pero lo arrestaron y lo llevaron a la comisaría, donde fue tratado antes de ser liberado. El asunto está cerrado y no irá a más", contó una fuente a Independent. La publicación también señala que Keoghan vive en una propiedad adyacente a la que acudió la policía.

Keoghan dio vida a Druig en Eternals, además de haber participado en otras producciones como Dunkerque, El sacrificio de un ciervo sagrado, Chernobyl o El Caballero Verde. El irlandés tiene varios proyectos en el horizonte. Participará en The Banshees of Inisherin junto a Colin Farrell; la serie Masters of the Air; Sapphire; y una película dirigida por Emerald Fennell que aún no tiene título.