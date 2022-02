Whitney Houston fue una de las cantantes estadounidenses más famosas en el género del R&B, soul, blues y gospel aunque también destacó como actriz, compositora, productora, empresaria y modelo. Tras una trayectoria musical con múltiples galardones como Grammys, Billboards, Récord Guinness e incluso premios Óscar además de decenas de números uno en las listas, el 11 de febrero de 2012 falleció en la habitación de un hotel en Beverly Hills.

Trayectoria musical

La cantante inició su andadura en la música a los 11 años cuando se unió a un coro de góspel como vocalista. Seguidamente, apareció con quince años en el álbum de su madre, Cissy Houston y a raíz de ello, comenzó a hacerle los coros a otros intérpretes conocidos. Un año después, le ofrecieron ser la voz principal en el sencillo de la banda Michael Zager 'Life's a Party' en 1978 y a principios de los 80 comenzó a aparecer en varias revistas como modelo, incluso saliendo en alguna portada.

En 1983 fue fichada por Clive Davis, el fundador de Arista Records, y gracias a quien comenzó a cantar junto con otros artistas como Teddy Pendergrass, Jermaine Jackson pero fue en 1985 cuando se lanzó en el mundo musical como solista con su álbum 'Whitney Houston', con tan solo 22 años. En este se pueden encontrar las canciones 'You give good love', 'How will I know', 'Saving all my love for you' y 'Greatest love of all' con los que llegó al top 3 de las listas de ventas.

En 1987 lanzó 'Whitney', que llegó a ser el primer álbum de una artista femenina en debutar en el puesto número uno en Estados Unidos. 'I wanna dance with somebody' subió directamente al número uno de las listas junto con 'Didn't we alsmot have it all', 'So emotional' y 'Where do broken hearts go' logrando un total de siete números uno consecutivos en Estados Unidos.

Su tercer disco 'I'm your baby tonght' consiguió cuatro premios Billboard Music en la ceremonia de 1991. En ese mismo año también cantó el himno nacional de Estados Unidos en la Super Bowl XXV cuya grabación alcanzó el número 20 de Estados Unidos, siendo la única versión del himno estadounidense que ha conseguido ser un éxito en ventas, obteniendo el disco de platino.

En 1989 creó su propia fundación 'Whitney Houston Foundation For Children' que se ocupa de ayudar a niños sin hogar y menores enfermos de cáncer.

En 1992 hizo su primera aparición en el cine unto a Kevin Cosner en la película 'El guardaespaldas'. Para esta, grabó seis nuevas canciones además de versionar el tema 'I will always love you' de Dolly Parton, con el que llegó al número uno por décima vez. En el álbum de la banda sonora de la película, que vendió 45 millones de copias, también se encuentra 'I have nothing' que fue nominada a mejor canción den los Premios Óscar de 1994.

La cantante siguió participando en producciones cinematográficas como 'Esperando un respiro', 'La mujer del predicador' o 'Cinderella' para las que grabó múltiples canciones de sus respectivas bandas sonoras.

En 1992 se casó con el cantante Bobby Brown y con el que tuvo una hija llamada Bobbi Kristina, nacida en 1993.

En 1998 grabó un dueto con Mariah Carey, 'When you believe', que fue incluida en la banda sonora de la película de animación 'El príncipe de Egipto' y con la que ganó el óscar a mejor canción en 1999. Ese año volvió a sacar un álbum después estar 8 años grabando bandas sonoras llamado 'My love is your love' que consiguió vender 10 millones de copias y con el que ganó su sexto Grammy por 'It's not right but it's okay' en el año 2000.

Tan solo dos años después, en 2002, lanzó 'Just Whitney', un álbum que llegó en una de las épocas más turbulentas de la cantante, relacionada con maltratos por parte de su marido y el abuso de drogas. La artista reconoció que consumía cocaína, marihuana, entre otros tipos. Por aquella época también fue demandada por su padre, que había sido su representante durante toda su trayectoria musical y que exigía una compensación de 100 millones de dólares. Sin embargo, su padre falleció en medio del proceso judicial, por lo que se acabó desestimando.

En 2003 participó en dos nuevos trabajos de Disney: The Cheetah Girls y The Princess Diaries 2: Royal Engagement, además de lanzar su álbum navideño 'One wish: The holiday album'. Sin embargo, durante 2004 y 2005 estuvo en centros de rehabilitación mientras continuaba con su carrera musical, concretamente con una gira internacional Soul Divas con Natalie Cole y Dionne Warwick.

En septiembre de 2006, Whitney reapareció confirmando su divorcio con Bobby Brown. En 2009 lanzó su séptimo y último álbum 'I look to you' que debutó en el número uno durante la primera semana. En 2010 se dejó ver en un homenaje a Alicia Keys, autora de uno de sus temas en "Million Dollar Bill" y fue una de sus últimas apariciones en público.

Fallecimiento

El 9 de febrero de 2012, la cantante se reunió con Brandy Norwood y Mónica Arnold junto con su productor Clive Davis para ensayar de cara a la fiesta de los premios Grammy 2012, coincidiendo con la última vez que cantó en público.

Dos días después, el 11 de febrero de 2012, fue encontrada inconsciente en la bañera de su habitación en un hotel de Beverly Hills en Los Ángeles. Su fallecimiento ocurrió a las 15:55 de la tarde, 12 minutos después de que las personas que la encontraron llamasen a la ambulancia. Los paramédicos le realizaron RCP durante 20 minutos, sin éxito. Según las informaciones que proporcionaron los medios, murió sumergida en la bañera mientras su peluquera, que fue quine la encontró, y dos guardaespaldas la esperaban en la habitación.

En un principio, se especuló que Whitney se había quedado dormida debido a los efectos de un calmante que combinó con alcohol ya que era conocido que consumía Xanax para controlar su ansiedad. Sin embargo, los resultados oficiales confirmaron que se ahogó de forma accidental aunque los efectos de una enfermedad cardíaca y el consumo de cocaína influyeron en las causas de su muerte. Se ratificó que la droga que se encontraba en su cuerpo fue inhalada poco antes de morir además de encontrar Benadryl (sedante), Xanax, cannabis y Flexiril (relajante muscular).

Whitney Houston fue enterrada en el cementerio de Westfield en Nueva jersey junto a su padre. La hija de la cantante, Bobbi Kristina fue sepultada junto a ellos en 2015 cuando falleció después de haber estado en coma inducido durante seis meses.