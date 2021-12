La inesperada muerte el pasado domingo del cantante Carlos Marín, uno de los cuatro componentes del grupo Il Divo, ha provocado gran conmoción en el mundo de la música. El artista, de 53 años de edad, fue ingresado en la UCI del Hospital Manchester Royal, en Inglaterra, en estado de coma inducido y con un cuadro de gravedad, poco después se descubrió que la causa de su muerte había sido por covid.

Ahora, el abogado del cantante de Il Divo, Alberto Martín, ha tenido una entrevista con el programa de Sonsoles Onega y ha revelado nuevos detalles de su muerte: "La familia está destrozada, como os podéis imaginar. Todavía no nos lo creemos. Ha sido casi de un día para otro y esto es como un mal sueño... muy mal, como o una pesadilla".

"Su madre, su hermana, los allegados..." no dan crédito a lo ocurrido, decía el abogado, tras perder a un hombre "con tanta vitalidad y tanta fuerza. La verdad es que no nos entra en la cabeza".

El letrado, también ha revelado que Carlos Marín "aguantó mucho antes de ir al hospital, y creo que esto tampoco ha sido bueno. Era una persona muy trabajadora, luchadora, deportista... y quizá debió acudir un poco antes. Empezó a empeorar, hasta que tuvieron que entubarle y ponerle en coma inducido, precisamente para darle el tratamiento y poder recuperarle".

"Era una persona muy centrada y razonable y ya estaba vacunado, pero esto no te no inmuniza al cien por cien y a él (el covid) le ha atacado muy fuerte. A primeros de mes es cuando empezó a tener los síntomas y a encontrarse mal. No estaba bien pero tampoco en una situación límite", desvelaba.

"Lo que pasa es que ha evolucionado negativamente porque los pulmones habían sido muy afectados" y esto influye lógicamente en "la respiración, el oxígeno... Es todo una cadena". "Realmente no sabemos dónde se pudo contagiar, probablemente cuando estuvieron en el concierto de Maspalomas en Canarias", contaba.

"Las precauciones que tomaba el cuarteto musical eran máximas e incluso volaron en un avión privado a Reino Unido", ya que "ahora tenían una gira por todo el sur de Inglaterra, en Yorkshire, Londres... se cuidaban mucho y le daban mucha importancia a su profesión, a sus fans... pero claro, todo no se puede controlar", decía, sobre las precauciones que el grupo ha tenido en cada gira.

Entró a formar parte en 2003

Il Divo fue fundado por el afamado Simon Cowell, el mismo de One Direction, tras imaginar que un cuarteto lírico íntegramente masculino tendría posibilidades versionando canciones míticas.

Marín, que se había forjado una carrera previa como actor de musicales como 'Los miserables' o 'La bella y la bestia', entró en 2003 a formar parte de este proyecto, para el que también fueron contratados Urs Bühler, Sébastien Izambard y David Miller.

Juntos han publicado hasta el momento nueve discos de estudio, desde el homónimo 'Il Divo' (2004) hasta el más reciente 'For Once In My Life: A Celebration of Motown' (2021), con los que ha logrado vender cerca de 40 millones de copias en todo el mundo.

En solitario, el pasado año publicó un disco titulado 'Portrait' en el que se atrevía a versionar 'Bohemian Rhapsody' de Queen, entre otros éxitos.

Sus tres compañeros, David Miller, Sebastien Izambard y Urs Bühler han recordado a través de Twitter que durante 17 años han estado juntos en "este increíble viaje de Il Divo" y han asegurado que echarán de menos a su "querido amigo".

"Esperamos y rezamos para que su hermosa alma descanse en paz. Con amor David, Sebastien y Urs", escriben en el mensaje.

Uno de los últimos conciertos del cuarteto fue precisamente en Gran Canaria. El pasado 28 de noviembre inauguraron los actos de Navidad en San Bartolomé de Tirajana con una actuación en Maspalomas.