La reacción de Bertín Osborne a una escena de acoso sexual y laboral se ha hecho viral. En un vídeo emitido por 'Gente Maravillosa' de Telemadrid, quisieron poner a prueba al popular cantante y presentador. La escena se produjo cuando el madrileño, de 67 años, se encontraba comiendo con un par de amigos. En la mesa de al lado había una pareja formada por un hombre y una mujer y por la conversación y los gestos, se trataba de una situación de acoso sexual y laboral, ya que ella era una presunta empleada del hombre, que se estaba propasando con ella, que trataba de arreglar sus papeles al ser cubana.

Bertín Osborne presenció la escena y no dudó en intervenir, no sin pedir a sus compañeros que no intervinieran. El cantante se levantó a encararse con el hombre, pidiéndole encarecidamente que se disculpara con la mujer: "Oye, tío. ¿Tú no te avergüenzas de lo que estás haciendo? ¡Que te pongas de pie! ¡Pídele perdón por lo que le estás haciendo!" Al ver la reacción del acosador, Bertín no dudó en agarrarle de la pechera y levantarle de la silla, amenazándole con "arrancarle la cabeza" si no se disculpaba, mientras oía los vaciles del hombre en cuestión, llevando al resto de testigos a intervenir para frenar al cantante, que estaba dispuesto a expulsar del local al acosador sexual por la fuerza. Para cortar con la tensión, hubo que desvelarle a Osborne que se trataba de una cámara oculta del programa que presenta Toñi Moreno.

En 'Gente Maravillosa' presenciaron la escena ya con el cantante y las reacciones no se han hecho esperar. Desde el propio programa añadieron que "Bertín es una persona maravillosa" y "que es mejor no enfadarle".