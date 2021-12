La prensa del corazón ha amanecido este martes con un inesperado bombazo: Jesulín de Ubrique y María José Campanario van a ser padres de su tercer hijo en común. Una de las reacciones más esperadas era la de Belén Esteban, expareja del torero, que esta tarde ha intervenido por teléfono en 'Sálvame' para dejar claro que se trata de una noticia que no le afecta: "Aquí no pinto nada".

No obstante, ha insistido en que esta misma mañana, ante los micrófonos de la prensa, le ha dado la enhorabuena tanto al padre de su hija como a Campanario: "Son un matrimonio, una familia y un embarazo es motivo de alegría".

Belén ha reconocido que la información sobre el embarazo ya había llegado a sus oídos durante la tarde del lunes: "Voy a contar la verdad de cómo me he enterado. Ayer, cuando fui a trabajar, me cogió David Valldeperas y me dijo que había llegado esa noticia".

"Le dije que no tenía ni idea y esta mañana me ha empezado a sonar el teléfono. La gente me había mandado las portadas y todo", ha asegurado la de Paracuellos. A pesar de los conflictos con Jesulín, ha afirmado que solo tiene buenos deseos para la pareja: "Puede que no tenga relación con ellos y que haya pasado lo que haya pasado, pero me alegro de que María José esté embarazada y de que vayan a ser papás".

"No tengo nada que decir, me alegro de verdad", añadía Belén, que no ha querido hablar sobre cómo se ha enterado su hija de la noticia: "Yo hablo de mí. Sé por dónde queréis ir y que mañana me vais a preguntar, pero hablo de mí. Entiendo que es muy morboso que me preguntéis, pero no voy a entrar en ese tema". "Les doy mi enhorabuena y espero que pase un buen embarazo", ha zanjado.