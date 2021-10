Secret Story no está teniendo toda la repercusión que esperaba el formato de Gran Hermano VIP. Telecinco no deja de buscar fórmulas para tratar de recuperar el terreno perdido por un buque insignia de la telebasura como es Sálvame, ya que sólo 'El Programa de Ana Rosa' mantiene claramente el liderazgo. Meter a un montón de famosillos de segunda a enfrentarse unos con otros y contar sus miserias más secretas tiene su cosilla. Y si además surgen nuevas historias, pues mejor. Aquí es donde aparece un tipo como Luca Onestini, conocido por ser hermano de Gianmarco, que fue conocido por liarse con Adara, que fue conocida por hacer lo propio con Hugo Sierra. La ley de la selva en Telecinco, vamos.

Pues el último protagonista es el amigo Onestini, que llegó a contar que su novia le dejó por medio de WhatsApp sin dar más datos al respecto. Esto, evidentemente, dejó en mal lugar a su ex por esa falta de sensibilidad. Pues nada más lejos de la realidad. Quien fue tan mal insensible como mal novio fue Luca. El italiano llegó sin novia, tras haber sido abandonado oficialmente semanas antes de arrancar el programa, y poco tardó en empezar a sacar el pico y la pala con Cristina Porta, que ya habría caído en sus redes. Veremos si a la joven le sigue interesando este tipo tan falsete cuando sepa la verdad de la ruptura con su ex. "Su padre murió y él no estuvo a su lado, no estuvo a la altura, estuvo lejos", afirmó un periodista italiano antes de añadir que presumiblemente estaba manteniendo una relación paralela con otra mujer.

Luca quiso quedar como un buen hombre ante sus seguidores, compartiendo un bonito mensaje hacia su ex a pesar de la ruptura. Ahora que se sabe la verdad, le tocará dar explicaciones o inventarse una realidad paralela.

Por otro lado, desde aquí nos aventuramos a decir que ese personaje cuyo secreto en la casa es que salió en la prensa el día de su nacimiento es el propio Luca Onestini. ¿El motivo? Nació el 1 de enero y quizá fue el primero en hacerlo en Castel San Pietro Terme (Bolonia). O no.