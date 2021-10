Durante la tarde del miércoles, 'Sálvame' puso el foco en Juan Carlos I con motivo de la publicación de 'Mi Rey caído', el libro sobre el Rey emérito escrito por la periodista y escritora francesa Laurence Debray. Cuando los tertulianos debatían sobre las investigaciones en torno a la fortuna del monarca, Jorge Javier Vázquez aprovechó para lanzar un contundente mensaje a Hacienda.

"Se archivan [las investigaciones], entre otras cosas, por la buena voluntad de un señor que, sabiendo que le iban a investigar, decidió pagar. Esa milonga es la que yo no quiero", apuntó Gema López, lo que dio pie a que el presentador compartiera su punto de vista: "Aquí, a estas alturas, quiero decir algo. Ante Hacienda, no todos somos iguales".

Jorge Javier se mostró especialmente molesto por este tema: "No hay organismo más injusto que Hacienda". "Dependes de alguien que te puede destruir la vida. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que aparezca Hacienda. Como quieran destruirte la vida, te la destruyen de una", insistió.

El conductor del programa afirmó que "la gran reforma que se tiene que hacer en este país, de una vez por todas, es la de Hacienda". "A las grandes fortunas", señaló Patiño antes de que él matizara: "No, no. A todo el mundo. Si hablo de mí, que con posibilidades y estando bien posicionado te pueden destrozar, imagínate a la gente que no tenga recursos".

"Si nos hubieran avisado, no se hubieran producido los grandes cataclismos que se han producido en este país. Hay gente que está en la ruina y no va a levantar cabeza en su vida. ¿A quién se avisa y a quién no? ¿Al rey se le avisa?", preguntó sin ocultar su indignación: "Nos deberían preguntar a todos si tenemos buena voluntad o no".

Para rematar, Jorge Javier hizo referencia a las bonificaciones "que se llevan los inspectores por abrir y cerrar expedientes". "Llegan las fiestas y los contribuyentes les pagamos los regalos de Navidad y el colegio en Estados Unidos", zanjó.