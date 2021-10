Cristina Porta, Luca Onestini, Fiama y Cynthia Martínez se juegan esta semana la expulsión en 'Secret Story' y los concursantes parecen tener claro quién les gustaría que abandonara la casa el próximo jueves. Una de ellas es Adara Molinero, que durante la gala de anoche desveló el origen de su mala relación con Cynthia y el motivo por el que no quiere seguir conviviendo con ella.

"¿Para ti quién es la persona que sobra en la casa?", le preguntó Jordi González a Adara, que el pasado jueves se incorporó al reality como concursante oficial. Después de mencionar a Cynthia, la ganadora de 'GH VIP 7' amplió su respuesta: "A ver cómo te explico esto... Sé que se debe empezar desde cero aquí, pero ella hizo una cosa en su momento que no me gustó".

Unas palabras que causaron cierto desconcierto tanto en la casa como en plató. Para no dejar a nadie con la duda, Adara decidió dar más detalles. "Tenía pareja en ese momento y le escribió", explicó para sorpresa de compañeras como Isabel Rábago, que a juzgar por su reacción, desconocía ese punto común en el pasado de ambas.

La exazafata comentó que pudo leer el mensaje que Cynthia le había enviado a la pareja que tenía por aquel entonces y que no le hizo ninguna gracia. "Ese chico estaba conmigo", aseguró sin desvelar la identidad del hombre en cuestión.

No obstante, fue Gianmarco quien este mismo sábado confesaba que se trataba de él. "Me escribió porque quería abrir una clínica en Madrid y me dijo que si podía ir a la inauguración. Luego, de ahí me empezó a contar un berenjenal que estaba relacionado con Canales Rivera. En teoría era un tema laboral y me empezó a decir otras cosas", confirmó en el 'Deluxe'.