La original respuesta de Ana Milán a dos periodistas que se interesaron por saber si seguía soltera ha arrasado en redes. La actriz quiso tomarse con humor que le preguntaran por el asunto y no dudó en 'vacilarles' de forma irónica.

En las declaraciones que ofreció a la prensa en el FesTVal, la protagonista de 'Física o química' declaró estar soltera, pero uno de los reporteros presentes insistió en el tema: "¿Te ha dado tiempo para decidir que quieres estar sola?", le cuestionó. Milán lanzó un alegato en contra de esa expresión: "A mí me parece que confundir estar soltera con estar sola es un error. Yo puedo estar soltera, pero no sola".

Tras su aplaudida respuesta, el periodista quiso saber más: "¿No te apetece?". En ese momento, la intérprete de Olympia tiró de humor e ironía: "¿No me apetece el qué? ¿Me estás haciendo una proposición?". "Nunca se sabe", le contestó. La entrevistada no dudó en seguir el juego: "¿Nunca se sabe? Pues cuando te lo tengas claro me lo cuentas".

A la conversación se sumó otra periodista: "¿Estás abierta a una proposición?". Ana optó por zanjar el asunto y dejar con la intriga a la prensa con un claro 'troleo': "¿Tú también quieres? Sois más monos. Negociad entre vosotros", añadió mientras se iba. Poco después, la propia actriz compartía en sus redes el fragmento de vídeo viral.