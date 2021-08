Paula Echevarría ha tenido que tomar cartas en el asunto ante los incesantes comentarios que la criticaban por dar biberón a su bebé, el pequeño Miguel. Todo empezó con una foto en la que la actriz asturiana se veía reflejada en un espejo dando de comer a su hijo. Ella comentó "me gusta el reflejo del espejo", sin embargo, todo lo que vino después no fue nada agradable.

Un aluvión de comentarios criticaban que la candasina no diese el pecho a su hijo y optase por el biberón. Ella, harta de "que la gente hable sin saber", dedicó unas Stories en Instagram a aquellas personas que la critican haga lo que haga y sin conocer realmente cómo es su vida. "Estoy flipando con los comentarios de la foto que he puesto porque le estoy dando el biberón a mi hijo. Nunca pensé que la gente podría ser tan atrevida, tan "metementodo", tan desinformada, tan bocazas, tan kamikaze a la hora de hacer comentarios, pero nunca me dejará de sorprender la humanidad. No voy a dar ningún tiempo de explicación sobre la forma en la que alimento a mi hijo. Pero no tenéis ni idea los que comentáis, como madre como padre, como su padre y los dos en consenso con un doctor somos los que elegimos la manera de alimentarle", ha comenzado explicando la actriz.

Con estas palabras Paula quería dejar claro que quienes la critican no saben nada de su vida y no pueden saber si la leche del biberón es materna o si combinaba pecho y biberón para alimentar a su bebé. Hizo un llamamiento a la empatía. "Hay que ser más empáticos porque yo decidido si le doy el pecho o el biberón, pero hay muchas mujeres que no pueden elegir. Así, por favor, cada uno sepa lo que tiene. Que nadie se meta en la vida de los demás porque no se sabe en qué llaga puedes estar metiendo el dedo", argumentó.

Y entonces los comentarios de su post tomaron un nuevo rumbo y aquellas mamás que estaban de acuerdo con la postura de Paula Echevarría le mostraron todo su apoyo. Algunas, incluso, le contaron su experiencia personal. "Paula, después de ver tus stories en respuesta a todos los comentarios ignorantes, como madre después de hacer sufrido un cáncer de mama a los 28 años, la vida me regaló una niña preciosa. Aunque quiera dar el pecho a mi hija, no puedo. EMPATÍA".

La asturiana, que está pasando unos días en la región junto a su familia, aprovecha para desconectar y descansar, aunque a veces tenga que sacar la garra.