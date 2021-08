El cantante Luis Cepeda conoció la fama en 2017 cuando participó en Operación Triunfo. Todavía da titulares, aunque no tanto por su participación en el talent de TVE sino como por la polémica que despiertan sus declaraciones en medios de comunicación y en redes sociales por motivos ajenos a la música.

En un 2020 marcado por la emergencia sanitaria con más de 80.000 muertos por coronavirus contó su intención de mudarse a Portugal para pagar menos impuestos siguiendo los pasos de los Youtubers, que abandonaron España para beneficiarse de las ventajas fiscales de Andorra.

Sus palabras resultaron muy desafortunadas para los usuarios de Twitter que, sensibilizados con el drama humano y la crisis, no consideraron ético este movimiento de capitales.

El cantante protagoniza ahora una nueva polémica después de una entrevista para el diario El País con motivo del lanzamiento de su nuevo disco.

Durante la conversación, en la que el cantante intentó ser cauto según el relato de la periodista, confesó que él "no es ni de izquierdas ni de derechas": "Me da igual de derechas que de izquierdas. A mí me conviene ser de derechas por economía y de izquierdas por ideología. No hay ningún partido que sea así".